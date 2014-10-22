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Nutraukta gamyba
Sukurta ilgam
Stilingas nerūdijančiojo plieno alyvinis virdulys su JK sukurtu reguliatoriumi yra saugus, patvarus ir ilgaamžis
1,7 litrų
2200 W
Alyvinis metalinis
Patvarus ir stilingas metalinis virdulys pagamintas iš tvirto nerūdijančiojo plieno tarnaus ilgai.
Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas.
Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.
4.7
iš 5
12
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Butterfly
22/10/2014
Eesti
Kompaktne ja lihtne kasutada.
Suurepärase välimuse ja disainiga toode. Sooviks väga sarnase disainiga kohvimasinat.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9322/30 Veekeetja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9322/30 Veekeetja
Katarzyna11
23/08/2018
Polska
Mercedes wśród czajników
Piękny wygląd- jest wręcz ozdobą kuchni. Ergonomiczny uchwyt- nawet niepełnosprawny radzi sobie z nalewaniem wody. Stabilna podstawa, porządna jakość wykonania. Bardzo polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9322/40 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9322/40 Czajnik
weela18
15/04/2018
Polska
Rewelacja!
Solidny produkt za dobre pieniądze. Korzystam z niego już przeszło rok - wszystko w należytym porządku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9321/20 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9321/20 Czajnik