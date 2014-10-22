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Nutraukta gamyba

Virdulys

HD9322/40

4.7

| (12) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

Sukurta ilgam

Stilingas nerūdijančiojo plieno alyvinis virdulys su JK sukurtu reguliatoriumi yra saugus, patvarus ir ilgaamžis

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Sukurtas ilgai naudoti

Sukurta ilgam

  • 1,7 litrų

  • 2200 W

  • Alyvinis metalinis

Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, saugus ir patvarus

Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, saugus ir patvarus

Patvarus ir stilingas metalinis virdulys pagamintas iš tvirto nerūdijančiojo plieno tarnaus ilgai.

Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas

Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas

Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas.

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

12

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

22/10/2014

Eesti

Eesti

Kompaktne ja lihtne kasutada.

Suurepärase välimuse ja disainiga toode. Sooviks väga sarnase disainiga kohvimasinat.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9322/30 Veekeetja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9322/30 Veekeetja

23/08/2018

Polska

Polska

Mercedes wśród czajników

Piękny wygląd- jest wręcz ozdobą kuchni. Ergonomiczny uchwyt- nawet niepełnosprawny radzi sobie z nalewaniem wody. Stabilna podstawa, porządna jakość wykonania. Bardzo polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9322/40 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9322/40 Czajnik

15/04/2018

Polska

Polska

Rewelacja!

Solidny produkt za dobre pieniądze. Korzystam z niego już przeszło rok - wszystko w należytym porządku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9321/20 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9321/20 Czajnik

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