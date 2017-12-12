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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle
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Nutraukta gamyba

Daily CollectionVirdulys

HD9334/11

4.8

| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Stilinga ir patvari konstrukcija

Vandens kiekį šiame sumaniai sukonstruotame virdulyje galėsite patikrinti žvelgdami bet kokiu kampu, o tankus filtras efektyviai pašalins kalkes. Patikimas ir efektyvus virinimas, ilgas naudojimo laikas!

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Dėl permatomo dizaino lengviau užvirinsite tiek, kiek reikia

Stilinga ir patvari konstrukcija

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plastikas

360° intuityvus vandens lygio indikatorius

360° intuityvus vandens lygio indikatorius

Dėl permatomo korpuso vandens lygio indikatorius gerai matomas iš bet kokio kampo. Stilingos juostelės parodo vandens kiekį ir puodelių skaičių.

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • VRS_AWARD-612378 vaizdas

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

12/12/2017

Polska

Polska

niebanalny wygląd i przyjemność użytkowania

na początku zwróciłem na niego uwagę przede wszystkim ze względu na wygląd, odróżniał się na tej płaszczyźnie od innych czajników dostępnych w ofercie na rynku. sam dzbanek wykonany jest częściowo z półprzezroczystego tworzywa co doskonale sprawdza się przy odczytywaniu poziomu ilości wody miałem małe obawy, czy aby wsuwana przykrywka w porównaniu do automatycznie otwieranych będzie dobrym rozwiązaniem, i choć na początku sprawiało mi pewne trudności, to dzięki widocznym oznaczeniom na krawędzi z czasem nie miałem już żadnych z tym problemów-bardzo intuicyjne rozwiązanie filtr można w bardzo łatwy sposób wyciągnąć i oczyścić z kamienia,wszystko spasowane jest idealnie płytę grzewczą bez przeszkód można oczyścić z kamienia obrotowa podstawa oraz możliwość regulacji kabla dają wygodę z użytkowania wysokiej jakości tworzywa oraz jakość wykończenia nie pozostawiają wątpliwości o trwałości oraz klasie urządzenia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Czajnik

05/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже якісний

Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Чайник

05/07/2019

Україна

Україна

Добротний чайник

Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Чайник

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.