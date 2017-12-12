30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Stilinga ir patvari konstrukcija
Vandens kiekį šiame sumaniai sukonstruotame virdulyje galėsite patikrinti žvelgdami bet kokiu kampu, o tankus filtras efektyviai pašalins kalkes. Patikimas ir efektyvus virinimas, ilgas naudojimo laikas!
1,5 l
2200 W
Plastikas
Dėl permatomo korpuso vandens lygio indikatorius gerai matomas iš bet kokio kampo. Stilingos juostelės parodo vandens kiekį ir puodelių skaičių.
Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.
Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
marioo75
12/12/2017
Polska
niebanalny wygląd i przyjemność użytkowania
na początku zwróciłem na niego uwagę przede wszystkim ze względu na wygląd, odróżniał się na tej płaszczyźnie od innych czajników dostępnych w ofercie na rynku. sam dzbanek wykonany jest częściowo z półprzezroczystego tworzywa co doskonale sprawdza się przy odczytywaniu poziomu ilości wody miałem małe obawy, czy aby wsuwana przykrywka w porównaniu do automatycznie otwieranych będzie dobrym rozwiązaniem, i choć na początku sprawiało mi pewne trudności, to dzięki widocznym oznaczeniom na krawędzi z czasem nie miałem już żadnych z tym problemów-bardzo intuicyjne rozwiązanie filtr można w bardzo łatwy sposób wyciągnąć i oczyścić z kamienia,wszystko spasowane jest idealnie płytę grzewczą bez przeszkód można oczyścić z kamienia obrotowa podstawa oraz możliwość regulacji kabla dają wygodę z użytkowania wysokiej jakości tworzywa oraz jakość wykończenia nie pozostawiają wątpliwości o trwałości oraz klasie urządzenia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Czajnik
irina11
05/07/2019
Україна
Цей продукт дуже якісний
Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Чайник
МЛЛ68
05/07/2019
Україна
Добротний чайник
Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9334/11 Чайник