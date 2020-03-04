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  • Stilinga ir patvari konstrukcija
  • Stilinga ir patvari konstrukcija
  • Stilinga ir patvari konstrukcija
  • Stilinga ir patvari konstrukcija

Nutraukta gamyba

Daily CollectionVirdulys

HD9334/20

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Stilinga ir patvari konstrukcija

Vandens kiekį šiame sumaniai sukonstruotame virdulyje galėsite patikrinti žvelgdami bet kokiu kampu, o tankus filtras efektyviai pašalins kalkes. Patikimas ir efektyvus virinimas, ilgas naudojimo laikas!

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Dėl permatomo dizaino lengviau užvirinsite tiek, kiek reikia

Stilinga ir patvari konstrukcija

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plastikas

360° intuityvus vandens lygio indikatorius

360° intuityvus vandens lygio indikatorius

Dėl permatomo korpuso vandens lygio indikatorius gerai matomas iš bet kokio kampo. Stilingos juostelės parodo vandens kiekį ir puodelių skaičių.

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612378

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/03/2020

România

România

Patvirtintas pirkėjas

UN PRODUS EXCELENT

EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9336/21 Fierbător

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9336/21 Fierbător

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