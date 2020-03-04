30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Stilinga ir patvari konstrukcija
Vandens kiekį šiame sumaniai sukonstruotame virdulyje galėsite patikrinti žvelgdami bet kokiu kampu, o tankus filtras efektyviai pašalins kalkes. Patikimas ir efektyvus virinimas, ilgas naudojimo laikas!
1,5 l
2200 W
Plastikas
Dėl permatomo korpuso vandens lygio indikatorius gerai matomas iš bet kokio kampo. Stilingos juostelės parodo vandens kiekį ir puodelių skaičių.
Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.
Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
PAVELLA
04/03/2020
România
Patvirtintas pirkėjas
UN PRODUS EXCELENT
EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9336/21 Fierbător
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9336/21 Fierbător