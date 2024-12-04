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Nutraukta gamyba
Sukurta ilgam
Patvarus virdulys yra saugus, pagamintas iš maistinio nerūdijančiojo plieno, skirtas kasdien ilgai ir patikimai naudoti. Šis elegantiškas ilgaamžis virdulys – „Philips“ 60 metų atsakomybės ir profesionalumo rezultatas.
Metalas
Spyruoklinis dangtis
Šviesos indikatorius
1,7 l
Metalinės dalys iš maistinio nerūdijančiojo plieno (SUS304), kad vanduo puodelyje būtų tikrai saugus ir švarus.
Iš snapelio išimamas itin tankus filtras sulaiko smulkias, net 200 mikronų kalkių nuosėdų daleles, kad puodelis būtų švarus.
Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.
4.7
iš 5
172
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Karolcė
04/12/2024
Lietuva
Liuksiškas
Virdulys geras, talpus, greitai užverda vanduo. Yra matavimo žyma. Vidus nerūdijantis plienas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Balionėlis
27/11/2024
Lietuva
Tiesiog geras vidulys
Džiaugiuosi atradusi būtent šį virdulį, kuris atitiko mano nusimatytą biudžetą, bet yra super kokybės.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Dobilas11
26/11/2024
Lietuva
Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys
Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys, naudojame kurį laiką ir puikiai dirba, greitai užverda, laikas nuo laiko nukalkiname, nes kietas vanduo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys
25 % didesnis nei įprastas „Philips“ metalinis virdulys HD9320