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Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaVirdulys

HD9350/91

4.7

| (172) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

Sukurta ilgam

Patvarus virdulys yra saugus, pagamintas iš maistinio nerūdijančiojo plieno, skirtas kasdien ilgai ir patikimai naudoti. Šis elegantiškas ilgaamžis virdulys – „Philips“ 60 metų atsakomybės ir profesionalumo rezultatas.

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Ilgam ir patikimam kasdieniam naudojimui

Sukurta ilgam

  • Metalas

  • Spyruoklinis dangtis

  • Šviesos indikatorius

  • 1,7 l

Maistinis nerūdijantysis plienas (SUS304)

Metalinės dalys iš maistinio nerūdijančiojo plieno (SUS304), kad vanduo puodelyje būtų tikrai saugus ir švarus.

Itin tankus filtras sulaiko smulkias kalkių nuosėdų daleles

Itin tankus filtras sulaiko smulkias kalkių nuosėdų daleles

Iš snapelio išimamas itin tankus filtras sulaiko smulkias, net 200 mikronų kalkių nuosėdų daleles, kad puodelis būtų švarus.

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

172

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

04/12/2024

Lietuva

Lietuva

Liuksiškas

Virdulys geras, talpus, greitai užverda vanduo. Yra matavimo žyma. Vidus nerūdijantis plienas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys

27/11/2024

Lietuva

Lietuva

Tiesiog geras vidulys

Džiaugiuosi atradusi būtent šį virdulį, kuris atitiko mano nusimatytą biudžetą, bet yra super kokybės.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys

26/11/2024

Lietuva

Lietuva

Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys

Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys, naudojame kurį laiką ir puikiai dirba, greitai užverda, laikas nuo laiko nukalkiname, nes kietas vanduo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/90 Virdulys

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Atsakomybės apribojimai

  1. 25 % didesnis nei įprastas „Philips“ metalinis virdulys HD9320