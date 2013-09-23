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Nutraukta gamyba
Mėgaukitės satino prisilietimu.
Naudojant „Philips SatinSoft“ epiliatorių su odos priežiūros sistema, oda netempiama ir užtikrinama maksimali higiena. Galima rinktis sausąjį ar drėgnąjį epiliavimą ir patogiai naudotis prietaisu prausiantis duše. Pridedamas jautrių sričių gaubtelis.
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Odos priežiūros sistema
„Wet & Dry“
Unikali „Philips“ konstrukcija su alergijos nesukeliančiais šereliais, garantuojančiais optimalią higieną. Puikiai telpa rankoje. Galėsite džiaugtis optimaliais rezultatais bet kokiomis sąlygomis – galima naudoti ant drėgnos ir sausos odos.
Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja ir nuramina odą – taip ji paruošiama maloniam epiliavimo procesui.
Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos.
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kasia7kk
23/09/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.
Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6521/01 Epilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6521/01 Epilator
Kasia7kk
26/08/2013
Polska
Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.
Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6521/01 Epilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6521/01 Epilator
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.