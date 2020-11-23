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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender

Nutraukta gamyba

Pure Essentials CollectionRankinis maišytuvas

HR1372/90

3.8

| (12) Atsiliepimai

Daugiau galios ir profesionalus rezultatas

Šviežią, kokybišką maistą vertina kiekvienas virėjas. Tačiau jums nereikia būti profesionaliu kulinaru, kad taip paruoštumėte. Naudodami naująjį „Philips“ rankinį maišytuvą galite greitai ir lengvai pasiekti profesionalių rezultatų savo virtuvėje.

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Galingas 700 W variklis ir dvigubo veikimo ašmenys

Daugiau galios ir profesionalus rezultatas

  • 700 W

  • Metal. antgalis, dvigubo veik. peilis

  • Kapoklis ir 2 priedai

  •  5 greičiai ir turbofunkcija

Dvigubo veikimo ašmenys

Dvigubo veikimo ašmenys

„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.

Keli greičiai ir „turbo“ mygtukas

Keli greičiai ir „turbo“ mygtukas

XL dydžio kapoklio priedas, skirtas kapoti didelius produktų kiekius

XL dydžio kapoklio priedas, skirtas kapoti didelius produktų kiekius

„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio kapoklio priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti didelius mėsos, žolelių, riešutų, sūrio, šokolado ir svogūnų kiekius vos per kelias sekundes.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

12

Atsiliepimai

2

23/11/2020

Україна

Україна

Многофункциональный трудяга!

11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

21/06/2019

Україна

Україна

Задоволена на 99%.

Користуюсь такою моделлю вже близько 10 років (навіть і не згадаю точно). Дуже задоволена. Для мене особисто мінусів виявилося два (але не суттєві): - коли потрібно ДУЖЕ довго збивати білок, то знімна насадка дуже сильно нагрівається. Одного разу аж гаряче було. Але така необхідність довго щось збивати буває дуже рідко (раз на рік не частіше). - досить шумний. Було б круто, якби він працював тихіше. Але, що стосується роботи блендера загалом - ДУЖЕ і ДУЖЕ задоволена. Для мене він - незамінний помічник!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукут має чудові функції за невисоку ціну

Функціональність та надійність - на висоті. Буде цікавий як сім'ям з маленькою дитиною, так і тим хто любить готувати різні цікаві страви

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.