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HR1372/90
Daugiau galios ir profesionalus rezultatas
Šviežią, kokybišką maistą vertina kiekvienas virėjas. Tačiau jums nereikia būti profesionaliu kulinaru, kad taip paruoštumėte. Naudodami naująjį „Philips“ rankinį maišytuvą galite greitai ir lengvai pasiekti profesionalių rezultatų savo virtuvėje.
700 W
Metal. antgalis, dvigubo veik. peilis
Kapoklis ir 2 priedai
5 greičiai ir turbofunkcija
„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.
„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio kapoklio priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti didelius mėsos, žolelių, riešutų, sūrio, šokolado ir svogūnų kiekius vos per kelias sekundes.
3.8
iš 5
12
Atsiliepimai
Liora1
23/11/2020
Україна
Многофункциональный трудяга!
11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
olganizhno
21/06/2019
Україна
Задоволена на 99%.
Користуюсь такою моделлю вже близько 10 років (навіть і не згадаю точно). Дуже задоволена. Для мене особисто мінусів виявилося два (але не суттєві): - коли потрібно ДУЖЕ довго збивати білок, то знімна насадка дуже сильно нагрівається. Одного разу аж гаряче було. Але така необхідність довго щось збивати буває дуже рідко (раз на рік не частіше). - досить шумний. Було б круто, якби він працював тихіше. Але, що стосується роботи блендера загалом - ДУЖЕ і ДУЖЕ задоволена. Для мене він - незамінний помічник!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукут має чудові функції за невисоку ціну
Функціональність та надійність - на висоті. Буде цікавий як сім'ям з маленькою дитиною, так і тим хто любить готувати різні цікаві страви
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер