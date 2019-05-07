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        Nutraukta gamyba

        HR1560/80

        HR1560/80

        4

        | (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

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        Atsiliepimai

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        4.0

        iš 5

        6

        Atsiliepimai

        83%

        Rekomenduoja šį gaminį

        2
        1

        07/05/2019

        România

        România

        Un mixer ff bun

        Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

        13/07/2018

        România

        România

        Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

        Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

        11/03/2017

        Polska

        Polska

        Patvirtintas pirkėjas

        Udany zakup

        Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

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        • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
        • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.