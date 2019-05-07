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Nutraukta gamyba
4.0
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Matemistrz
11/03/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Udany zakup
Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne