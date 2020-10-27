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Nutraukta gamyba
HR1842
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300 W plaktuvas ir sulčiaspaudė su 2 greičiais ir pulsiniu režimu, greitojo valymo funkcija, nuimamu peiliu, vaisių filtru ir 1,5 l plaktuvo dubeniu.
300 W
1,5 l maišytuvas
su filtru
Dėl unikalaus smulkaus tinklelio filtro, pagaminto iš nerūdijančio plieno, išspaudžiamas kiekvienas lašelis ir gaunama daugiau sulčių.
Galite lengvai paruošti sultis ar kokteilį.
Greitas apdorojimas ir valymas.
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