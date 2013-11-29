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Nutraukta gamyba
HR1853/55
Lengvai pagaminamos sveikos sultys
Dar niekada spausti sultis nebuvo taip lengva. Ši 550 W „Philips“ sulčiaspaudė HR1853/55 su ypač dideliu tiekimo vamzdžiu įtraukia sveikus vaisius ir daržoves, todėl jų nereikia pjaustyti. Jame taip pat yra sulčių ąsotis, kuriame sultys ilgiau išliks šviežios.
550 W
1,5 l
L dydžio vamzdis
Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.
Ilgiau išlaikykite šviežias sultis, po pagaminimo laikydami šiame 700 ml sulčių ąsotyje.
Dėl 1,5 l tirščių rezervuaro ir 700 ml sulčių ąsočio vienu metu galite išspausti daugiau sulčių.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
MILAmlica
07/02/2017
Hrvatska
EXTRA
JAKO DOBAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! brzzzzz, super
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1853/55 Sokovnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1853/55 Sokovnik
smutny
02/12/2013
Polska
ten produkt ma za dużo elementów
za dużo elementów do składania i mycia, podczas pracy zabija się odstojnik na odpady.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1853/00