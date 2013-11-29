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  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1853/55

4.7

| (3) Atsiliepimai

Lengvai pagaminamos sveikos sultys

Dar niekada spausti sultis nebuvo taip lengva. Ši 550 W „Philips“ sulčiaspaudė HR1853/55 su ypač dideliu tiekimo vamzdžiu įtraukia sveikus vaisius ir daržoves, todėl jų nereikia pjaustyti. Jame taip pat yra sulčių ąsotis, kuriame sultys ilgiau išliks šviežios.

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Jokio pjaustymo. Jokio vargo. Tik sultys

Lengvai pagaminamos sveikos sultys

  • 550 W

  • 1,5 l

  • L dydžio vamzdis

Kadangi padavimo vamzdis ypač didelis, tai vaisių pjaustyti nereikia

Kadangi padavimo vamzdis ypač didelis, tai vaisių pjaustyti nereikia

Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.

Nepraleidžiantis oro sulčių ąsotis ilgiau išlaiko jūsų sultis šviežias.

Nepraleidžiantis oro sulčių ąsotis ilgiau išlaiko jūsų sultis šviežias.

Ilgiau išlaikykite šviežias sultis, po pagaminimo laikydami šiame 700 ml sulčių ąsotyje.

Sultis galima spausti nesustojant

Dėl 1,5 l tirščių rezervuaro ir 700 ml sulčių ąsočio vienu metu galite išspausti daugiau sulčių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze

Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

07/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

EXTRA

JAKO DOBAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! brzzzzz, super

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1853/55 Sokovnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1853/55 Sokovnik

02/12/2013

Polska

Polska

ten produkt ma za dużo elementów

za dużo elementów do składania i mycia, podczas pracy zabija się odstojnik na odpady.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

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