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Nutraukta gamyba
Nuostabios sultys akimirksniu
Dar niekada spausti sultis nebuvo taip lengva. Per šį didelį tiekimo vamzdį galima dėti sveikus vaisius ir daržoves, todėl jų nereikia pjaustyti. Galinga „Philips“ sulčiaspaudė su 650 W varikliu ir unikaliu smulkaus tinklelio filtru padės išspausti sultis iki paskutinio lašo.
650 W
2 l
XL vamzdis
Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.
Naudodamiesi keliais „Philips“ sulčiaspaudės greičio nustatymais galėsite lengvai išspausti sulčių iš minkštų ir kietų vaisių bei daržovių.
4.3
iš 5
17
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
szymaszek
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Angel
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka