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Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Ši sulčiaspaudė išspaus dar daugiau sulčių iš jūsų vaisių ir daržovių. Naudojant modernią „QUICKClean“ sistemą valymas atliekamas per 1 minutę. Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose pagamintomis sultimis!
900 W
„QuickClean“
2,5 l, XXL vamzdis
Lašėjimo sustabdymas
Kadangi šioje sulčiaspaudėje įdiegta naujoviška sulčių spaudimo sistema su apverstu sieteliu, ja galima išspausti iki 10 proc. daugiau sulčių*. Priklausomai nuo vaisių ar daržovių, vienu spaudimu galima išspausti iki 2,5 l sulčių neištuštinant tirščių indo.
Itin didelis 80 mm tiekimo vamzdis – galėsite spausti net didelius vaisius ir daržoves, pvz., obuolius, morkas ir burokėlius, jų nesupjaustę.
2 „Philips“ sulčiaspaudės greičiai leidžia išgauti kuo daugiau sulčių iš mėgstamų vaisių ir daržovių – tiek minkštų, tiek kietų.
4.8
iš 5
57
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
solomiia1
01/09/2015
Latvija
Lielisks produkts
Tas ir labākais produkts, ko jebkad esmu iegādājies. Es ieteiktu to.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede
Daina
14/02/2015
Latvija
Vienkārši fantastiska ierīce
Izmantoju ne tikai sulu spiešanai, bet arī kartupeļu klimpu gatavošanai, kur tiek izmantots tieši izspiestais kartupeļu mīkstums. Ar šo sulu spiedi tas tiek izspiests pietiekoši sauss un nav nepieciešams vēl papildus izspiest ar rokām. Fantastiski ērta salikšana un tīrīšana. Patīkams un ērts dizains. Labākais palīgs virtuvē :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/80 sulu spiede
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/80 sulu spiede
lezak1968
27/06/2016
Polska
Mocny, wydajny i bardzo szybki w czyszczeniu
Bardzo mocny. Faktycznie bez żadnego problemu wyciska sok z całych jabłek i buraków. Czyszczenie - 2 minuty. Super sprzęt !!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
Palyginti su ankstesniu „Philips“ modeliu HR1858