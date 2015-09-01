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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01

Nutraukta gamyba

Avance CollectionSulčiaspaudė

HR1869/01

4.8

| (57) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Ši sulčiaspaudė išspaus dar daugiau sulčių iš jūsų vaisių ir daržovių. Naudojant modernią „QUICKClean“ sistemą valymas atliekamas per 1 minutę. Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose pagamintomis sultimis!

Peržiūrėti visas naudas

Išspauskite 10 % daugiau sulčių* ir išvalykite vos per minutę!

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 900 W

  • „QuickClean“

  • 2,5 l, XXL vamzdis

  • Lašėjimo sustabdymas

Išspauskite iki 2,5 l sulčių vienu metu

Išspauskite iki 2,5 l sulčių vienu metu

Kadangi šioje sulčiaspaudėje įdiegta naujoviška sulčių spaudimo sistema su apverstu sieteliu, ja galima išspausti iki 10 proc. daugiau sulčių*. Priklausomai nuo vaisių ar daržovių, vienu spaudimu galima išspausti iki 2,5 l sulčių neištuštinant tirščių indo.

Kadangi padavimo vamzdis nepaprastai didelis, vaisių pjaustyti nereikia.

Kadangi padavimo vamzdis nepaprastai didelis, vaisių pjaustyti nereikia.

Itin didelis 80 mm tiekimo vamzdis – galėsite spausti net didelius vaisius ir daržoves, pvz., obuolius, morkas ir burokėlius, jų nesupjaustę.

2 greičiai minkštiems ar kietiems vaisiams ir daržovėms

2 greičiai minkštiems ar kietiems vaisiams ir daržovėms

2 „Philips“ sulčiaspaudės greičiai leidžia išgauti kuo daugiau sulčių iš mėgstamų vaisių ir daržovių – tiek minkštų, tiek kietų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

57

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

01/09/2015

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Tas ir labākais produkts, ko jebkad esmu iegādājies. Es ieteiktu to.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede

14/02/2015

Latvija

Latvija

Vienkārši fantastiska ierīce

Izmantoju ne tikai sulu spiešanai, bet arī kartupeļu klimpu gatavošanai, kur tiek izmantots tieši izspiestais kartupeļu mīkstums. Ar šo sulu spiedi tas tiek izspiests pietiekoši sauss un nav nepieciešams vēl papildus izspiest ar rokām. Fantastiski ērta salikšana un tīrīšana. Patīkams un ērts dizains. Labākais palīgs virtuvē :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/80 sulu spiede

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/80 sulu spiede

27/06/2016

Polska

Polska

Mocny, wydajny i bardzo szybki w czyszczeniu

Bardzo mocny. Faktycznie bez żadnego problemu wyciska sok z całych jabłek i buraków. Czyszczenie - 2 minuty. Super sprzęt !!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su ankstesniu „Philips“ modeliu HR1858