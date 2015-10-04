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  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

Nutraukta gamyba

Daily CollectionMaišytuvas

HR2000/50

4.5

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

400 W maišytuvo variklio galingumas, 1,5 l ąsočio talpa ir 5 žvaigždučių ašmenys padeda sukurti tobulą galutinį rezultatą. Maišymas atliekamas labai paprastai.

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5 žvaigždučių ašmenys ir 400 W variklis

Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

  • 400 W

  • 1,5 l plastikinis ąsotis

  • 2 greičių ir pulsinis režimas

  • penkiakampiai ašmenys

2 metų garantija

2 metų garantija

Pilna 2 metų garantija.

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Nedūžtantis ąsotis

Nedūžtantis ąsotis

Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.5

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt jest SUPER !!!

Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/70 Blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/70 Blender

10/11/2013

Polska

Polska

Fajny blender

Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/50 Blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/50 Blender

22/09/2013

Polska

Polska

Dobry za rozsądną cenę

Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/70 Blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/70 Blender

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