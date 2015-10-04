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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
400 W maišytuvo variklio galingumas, 1,5 l ąsočio talpa ir 5 žvaigždučių ašmenys padeda sukurti tobulą galutinį rezultatą. Maišymas atliekamas labai paprastai.
400 W
1,5 l plastikinis ąsotis
2 greičių ir pulsinis režimas
penkiakampiai ašmenys
Pilna 2 metų garantija.
Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.
Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.
4.5
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
patiauto
04/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Produkt jest SUPER !!!
Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/70 Blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/70 Blender
pawea
10/11/2013
Polska
Fajny blender
Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/50 Blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/50 Blender
Michał736
22/09/2013
Polska
Dobry za rozsądną cenę
Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/70 Blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2000/70 Blender