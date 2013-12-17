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Nutraukta gamyba
HR2074/50
Švieži įvairovė kiekvieną dieną
Šis „Philips“ maišytuvas – tai jūsų kelias į patiekalų įvairovę kasdien. Patys spauskite šviežias sultis. Maišykite namines sriubas. Arba kurkite maistingus kokteilius. 600 W variklis, įvairūs greičių nustatymai ir paspaudžiamas smulkintuvas suteikia neribotas galimybes.
600 W
2 l stiklinis ąsotis
su filtru
5 greičių ir pulsinis režimas
Šis patogus filtras neleis sėkloms ir kauliukams patekti į sultis.
Naudodamiesi šiuo paprastu mygtuku galite susmulkinti ledą.
Šios ilgaamžės ir ypač aštrios „Philips“ maišytuvo mentės padės tobulai susmulkinti ir išmaišyti.
4.0
iš 5
3
Atsiliepimai
smykolina
17/12/2013
Polska
BARDZO ŁATWY W UŻYTKOWANIU I PRAKTYCZNY
Mikser jest bardzo pomocny w kuchni, polecam go ze względu na jego łatwość demontowania i mycia. Super sprawdza się w przypadku przyrządzania zupek dla dzieci, naleśników, koktajli oraz przetworów na zimę. Bardzo dobrze miksuje i jest niezawodny a mam go około 5 lat.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender HR2074
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender HR2074
Spring
01/03/2019
România
Multumita
Rapid, foarte bun pentru prepararea piureurilor și supelor crema pentru bebelușul meu și nu numai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender HR2074
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender HR2074
István
03/08/2017
Magyarország
Az árát a hibái miatt nem éri meg.
Használható, de a felsorolt hibái miatt túlárazott Ennyit nem ér. Filléres módosításokkal akár kiváló is lehetne, de így nem az.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2074 turmixgép
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2074 turmixgép