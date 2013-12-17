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  • Švieži įvairovė kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

Maišytuvas

HR2074/50

4

| (3) Atsiliepimai

Švieži įvairovė kiekvieną dieną

Šis „Philips“ maišytuvas – tai jūsų kelias į patiekalų įvairovę kasdien. Patys spauskite šviežias sultis. Maišykite namines sriubas. Arba kurkite maistingus kokteilius. 600 W variklis, įvairūs greičių nustatymai ir paspaudžiamas smulkintuvas suteikia neribotas galimybes.

Peržiūrėti visas naudas

Maišykite švelnius kokteilius, skanias sriubas ir sveikas sultis

Švieži įvairovė kiekvieną dieną

  • 600 W

  • 2 l stiklinis ąsotis

  • su filtru

  • 5 greičių ir pulsinis režimas

Skaidrių sulčių filtras

Skaidrių sulčių filtras

Šis patogus filtras neleis sėkloms ir kauliukams patekti į sultis.

Ledo smulkinimo mygtukas

Ledo smulkinimo mygtukas

Naudodamiesi šiuo paprastu mygtuku galite susmulkinti ledą.

Ilgai tarnaujančios dantytos mentės

Ilgai tarnaujančios dantytos mentės

Šios ilgaamžės ir ypač aštrios „Philips“ maišytuvo mentės padės tobulai susmulkinti ir išmaišyti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

3

Atsiliepimai

2
1

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO ŁATWY W UŻYTKOWANIU I PRAKTYCZNY

Mikser jest bardzo pomocny w kuchni, polecam go ze względu na jego łatwość demontowania i mycia. Super sprawdza się w przypadku przyrządzania zupek dla dzieci, naleśników, koktajli oraz przetworów na zimę. Bardzo dobrze miksuje i jest niezawodny a mam go około 5 lat.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender HR2074

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender HR2074

01/03/2019

România

România

Multumita

Rapid, foarte bun pentru prepararea piureurilor și supelor crema pentru bebelușul meu și nu numai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender HR2074

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender HR2074

03/08/2017

Magyarország

Magyarország

Az árát a hibái miatt nem éri meg.

Használható, de a felsorolt hibái miatt túlárazott Ennyit nem ér. Filléres módosításokkal akár kiváló is lehetne, de így nem az.

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2074 turmixgép

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2074 turmixgép

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