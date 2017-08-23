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Smulkinkite ir gaminkite sriubas, kokteilius, padažus ir ne tik
Smulkinkite ir šildykite sriubas, kokteilius, padažus ir ne tik
1100 W
40 automatinio ruošimo receptų
2 l stiklinis ąsotis
Semkitės įkvėpimo iš 40 mėgstamų receptų ir paragaukite naujų skanių patiekalų.
Pridėjome keturias iš anksto nustatytas programas, kurias naudodami paruošite maistą per 25 min.
Rankinis gaminimo režimas su galimybe reguliuoti laiką ir temperatūrą (60 °C, 80 °C arba 100 °C)
Apdovanojimai
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ErikaP
23/08/2017
Lietuva
Puikus smulkintuvas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Philips smulkintuvas su gaminimo funkcija – įdomi, dėmesį traukianti, naujovė. Gražus dizainas, paprasta naudoti, gerai smulkina. Tiesa, kaitinimo lygiai galėtų būtų su temperatūros davikliais, nėra aišku iki kokios temperatūros pašildys.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas
Kajamisiu
14/06/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Blender do zadań specjalnych
Świetnie sprawdza się przy zupach krem. Doskonale miksuje. Fajna funkcja kruszenia lodu. Jego jedyny minus to nie nadaje się do robienia małych porcji. Bardzo ciężko jest wydostać wszystko dokładnie przez noże w środku. Powinna być jakaś możliwość dodatkowego wyjmowania nożyków od góry. Łatwy w czyszczeniu. Wystarczy wkac wody kilka kropel płynu i włączyć na kilka sekund.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90
Palyginimas su „Philips“ geriausiu maišytuvu HR2094