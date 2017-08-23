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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Find your model number - export Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Cooking Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Find your model number - export Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Cooking Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Cooking Blender HR2099/90

Nutraukta gamyba

„Avance“ kolekcijaGaminimas maišant

HR2099/90

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Smulkinkite ir gaminkite sriubas, kokteilius, padažus ir ne tik

Smulkinkite ir šildykite sriubas, kokteilius, padažus ir ne tik

Peržiūrėti visas naudas

Karštas ir šaltas smulkinimas

Smulkinkite ir gaminkite sriubas, kokteilius, padažus ir ne tik

  • 1100 W

  • 40 automatinio ruošimo receptų

  • 2 l stiklinis ąsotis

40 skirtingų šefo parinktų automatinio ruošimo receptų

40 skirtingų šefo parinktų automatinio ruošimo receptų

Semkitės įkvėpimo iš 40 mėgstamų receptų ir paragaukite naujų skanių patiekalų.

4 iš anksto nustatytos automatinio gaminimo programos (20~25 min.)

4 iš anksto nustatytos automatinio gaminimo programos (20~25 min.)

Pridėjome keturias iš anksto nustatytas programas, kurias naudodami paruošite maistą per 25 min.

Rankinis gaminimo režimas, kad patys galėtumėte kontroliuoti gaminimo procesą

Rankinis gaminimo režimas, kad patys galėtumėte kontroliuoti gaminimo procesą

Rankinis gaminimo režimas su galimybe reguliuoti laiką ir temperatūrą (60 °C, 80 °C arba 100 °C)

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • VRS_AWARD-612378 vaizdas

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

23/08/2017

Lietuva

Lietuva

Puikus smulkintuvas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Philips smulkintuvas su gaminimo funkcija – įdomi, dėmesį traukianti, naujovė. Gražus dizainas, paprasta naudoti, gerai smulkina. Tiesa, kaitinimo lygiai galėtų būtų su temperatūros davikliais, nėra aišku iki kokios temperatūros pašildys.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance“ kolekcijos HR2099/90 maišytuvas

14/06/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Blender do zadań specjalnych

Świetnie sprawdza się przy zupach krem. Doskonale miksuje. Fajna funkcja kruszenia lodu. Jego jedyny minus to nie nadaje się do robienia małych porcji. Bardzo ciężko jest wydostać wszystko dokładnie przez noże w środku. Powinna być jakaś możliwość dodatkowego wyjmowania nożyków od góry. Łatwy w czyszczeniu. Wystarczy wkac wody kilka kropel płynu i włączyć na kilka sekund.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender z funkcją gotowania z kolekcji Avance HR2099/90

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginimas su „Philips“ geriausiu maišytuvu HR2094