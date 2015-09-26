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Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
Šis „Philips Daily“ kolekcijos trintuvas turi 400 W variklį, 1,5 l ąsotį ir „ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenis, kurie visi kartu padės pasiekti puikių rezultatų gaminant vaisių kokteilį ir ruošiant maistą!
400 W
1,5 l plastikinis ąsotis
su malūnėliu, filtru, kapokliu
„ProBlend 4“
Galingas 400 W variklis lengvai trina ir maišo.
Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš. 1,5 l talpos ąsočio darbinis tūris yra 1,25 l.
Naujos konstrukcijos ašmenys veiksmingai sutrins ir supjaustys produktus – taip pagaminsite puikų vaisių kokteilį visai šeimai.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Agnobu
26/09/2015
Lietuva
Puikus produktas sveikam gyvenimui!
Greitas, patikimas, lengvai prižiūrimas, puikiai veikiantis maišytuvas šauniems vaisių ir uogų kokteliams gaminti! Juo naudotis gali net vyresni vaikai, tad tampa dar lengviau papildyti kasdienį jų racioną sveikais ir gardžiais kokteiliais. „Philips“ Daily Collection Maišytuvas HR2104/90 - tai ne tik produktas, tai gyvenimo būdo formuotojas!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas
Bio80
24/01/2019
Magyarország
Kiváló
Könnyen használható, könnyen tisztítható, erős gép. Turmixokhoz, levesekhez, kávé, cukor és fűszerdaráláshoz is használjuk, minden esetben megfelelő. Eddig nem romlott el, 5 éve használjuk.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2104/90 turmixgép
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2104/90 turmixgép
Mugur
30/12/2016
România
Merita cumparat !
L-am achizitionat in iulie 2013 si il folosesc aproape zilnic. Super bun pentru sucuri de fructe si legume, pentru supe groase, pentru mujdei de usturoi, pentru macinat cafea, paprica. Simplu si usor de folosit.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2104/90
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2104/90