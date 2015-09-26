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  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaTrintuvas

HR2104/90

4.8

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas

Šis „Philips Daily“ kolekcijos trintuvas turi 400 W variklį, 1,5 l ąsotį ir „ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenis, kurie visi kartu padės pasiekti puikių rezultatų gaminant vaisių kokteilį ir ruošiant maistą!

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Galingas trintuvas su „ProBlend“ ašmenimis

Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas

  • 400 W

  • 1,5 l plastikinis ąsotis

  • su malūnėliu, filtru, kapokliu

  • „ProBlend 4“

Galingas 400 W variklis

Galingas 400 W variklis

Galingas 400 W variklis lengvai trina ir maišo.

Nedūžtantis plastikinis ąsotis

Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš. 1,5 l talpos ąsočio darbinis tūris yra 1,25 l.

„ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenys veiksmingai trina ir maišo

„ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenys veiksmingai trina ir maišo

Naujos konstrukcijos ašmenys veiksmingai sutrins ir supjaustys produktus – taip pagaminsite puikų vaisių kokteilį visai šeimai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • VRS_AWARD-961310 vaizdas

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

26/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus produktas sveikam gyvenimui!

Greitas, patikimas, lengvai prižiūrimas, puikiai veikiantis maišytuvas šauniems vaisių ir uogų kokteliams gaminti! Juo naudotis gali net vyresni vaikai, tad tampa dar lengviau papildyti kasdienį jų racioną sveikais ir gardžiais kokteiliais. „Philips“ Daily Collection Maišytuvas HR2104/90 - tai ne tik produktas, tai gyvenimo būdo formuotojas!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Könnyen használható, könnyen tisztítható, erős gép. Turmixokhoz, levesekhez, kávé, cukor és fűszerdaráláshoz is használjuk, minden esetben megfelelő. Eddig nem romlott el, 5 éve használjuk.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2104/90 turmixgép

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2104/90 turmixgép

30/12/2016

România

România

Merita cumparat !

L-am achizitionat in iulie 2013 si il folosesc aproape zilnic. Super bun pentru sucuri de fructe si legume, pentru supe groase, pentru mujdei de usturoi, pentru macinat cafea, paprica. Simplu si usor de folosit.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2104/90

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2104/90

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.