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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00

Nutraukta gamyba

Viva CollectionMaišytuvas

HR2166/00

4.6

| (58) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

Dar švelnesnė žalia tyrelė vos per kelias sekundes

Šio „Philips Viva Collection“ kolekcijos maišytuvo 600 W variklio galingumas, 2 l ąsočio talpa ir „ProBlend 5“ ašmenys padės gaminti puikius vaisių kokteilius ir maistą. Maišyti tampa labai paprasta!

Peržiūrėti visas naudas

Mažiau gabalėlių, naudojant „ProBlend 5“ technologiją*

Dar švelnesnė žalia tyrelė vos per kelias sekundes

  • 600 W

  • 2 l plastikinis ąsotis

  • su filtru, smulkintuvu ir kapokliu

  • ProBlend 5

Galingas 600 W variklis

Galingas 600 W variklis

Galingas 600 W variklis lengvai maišo ir plaka.

„ProBlend 5“ žvaigždutės formos ašmenys veiksmingai maišo ir plaka

„ProBlend 5“ žvaigždutės formos ašmenys veiksmingai maišo ir plaka

„ProBlend 5“ žvaigždutės formos ašmenys veiksmingai maišo ir plaka.

Dideliame, įtrūkimams atspariame ąsotyje ruoškite tirštuosius kokteilius sau ir kitiems

Dideliame, įtrūkimams atspariame ąsotyje ruoškite tirštuosius kokteilius sau ir kitiems

Armuotojo plastiko ąsotis neįskyla ir nedūžta. Darbinis didelio 2 litrų ąsočio tūris –1,5 l tirštiesiems kokteiliams gaminti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

58

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

1

26/09/2015

Latvija

Latvija

Laba ierīce, iesaku citiem.

Līdz šim blenderis darbojas nevainojami, sablenderējis ir visu kas man ir bijis vajadzīgs (biezzupas, saldējuma kokteiļi, smūtiji un cita veida kokteiļi) Viegls lietošanā un kopšanā, ātri un viegli nomazgājams pēc blenderēšanas. Lietoju ar prieku un varu ieteikt citiem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection blenderis HR2162/90

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection blenderis HR2162/90

18/07/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas

Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas gdyż w tym samym czasie mogę przygotować sobie na drugie sniadanie zielony koktajl, robić kawę z ekspresu i grillować na grilownicy warzywas i mięso z indyka. W sumie dzięki niemu mogę spać godz dłużej, a to bardzo dużo.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2163/00 Blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2163/00 Blender

03/06/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Dobry produkt.

Dobry, mocny mikser. Plastikowy lekki kielich co dla mnie jest zaletą a dla innych wadą bo woleliby szklany.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR2162/90

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR2162/90

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  1. Palyginimas su „Philips Daily“ kolekcijos maišytuvu HR2100