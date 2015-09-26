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Šio „Philips Viva Collection“ kolekcijos maišytuvo 600 W variklio galingumas, 2 l ąsočio talpa ir „ProBlend 5“ ašmenys padės gaminti puikius vaisių kokteilius ir maistą. Maišyti tampa labai paprasta!
600 W
2 l plastikinis ąsotis
su filtru, smulkintuvu ir kapokliu
ProBlend 5
Galingas 600 W variklis lengvai maišo ir plaka.
„ProBlend 5“ žvaigždutės formos ašmenys veiksmingai maišo ir plaka.
Armuotojo plastiko ąsotis neįskyla ir nedūžta. Darbinis didelio 2 litrų ąsočio tūris –1,5 l tirštiesiems kokteiliams gaminti.
4.6
iš 5
58
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Kaupo
26/09/2015
Latvija
Laba ierīce, iesaku citiem.
Līdz šim blenderis darbojas nevainojami, sablenderējis ir visu kas man ir bijis vajadzīgs (biezzupas, saldējuma kokteiļi, smūtiji un cita veida kokteiļi) Viegls lietošanā un kopšanā, ātri un viegli nomazgājams pēc blenderēšanas. Lietoju ar prieku un varu ieteikt citiem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection blenderis HR2162/90
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection blenderis HR2162/90
Rysz000
18/07/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas
Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas gdyż w tym samym czasie mogę przygotować sobie na drugie sniadanie zielony koktajl, robić kawę z ekspresu i grillować na grilownicy warzywas i mięso z indyka. W sumie dzięki niemu mogę spać godz dłużej, a to bardzo dużo.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2163/00 Blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2163/00 Blender
Lighthousekeeper
03/06/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Dobry produkt.
Dobry, mocny mikser. Plastikowy lekki kielich co dla mnie jest zaletą a dla innych wadą bo woleliby szklany.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR2162/90
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR2162/90
Palyginimas su „Philips Daily“ kolekcijos maišytuvu HR2100