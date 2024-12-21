GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau

Nutraukta gamyba

5000 serijaMaišytuvas

HR2224/00

4.7

| (51) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau

Su „ProBlend Crush“ technologija kiečiausius maisto produktus paversite smulkiausiai sutrintais tirštaisiais kokteiliais dvigubai greičiau. Mūsų unikalūs keturkampės žvaigždės formos ašmenys kartu su efektyviai suprojektuotu 800 W varikliu tobulai susmulkina ledą ir didelius gabalus.

Peržiūrėti visas naudas

Dėl galingos „ProBlend Crush“ technologijos

Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau

  • „ProBlend Crush“ technologija

Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija

Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija

Mėgaukitės trintuvams teikiama 2 metų garantija, galiojančia visame pasaulyje. Garantuojame ilgalaikę kokybę ir veikimą.

Galingas, tačiau energiją taupantis 800 W variklis

Galingas, tačiau energiją taupantis 800 W variklis

Galingas, tačiau energiją taupantis 800 W variklis suderina energijos taupymą ir tobulą trynimą. Sukurtas taip, kad maksimaliai pagerintų „ProBlend Crush“ technologijos veikimą.

Tobulai 2 kartus greičiau smulkina ledą ir kietus maisto produktus

Tobulai 2 kartus greičiau smulkina ledą ir kietus maisto produktus

Su „ProBlend Crush“ technologija kiečiausius maisto produktus paversite smulkiausiai sutrintais tirštaisiais kokteiliais dvigubai greičiau. Mūsų unikalūs keturkampės žvaigždės formos ašmenys kartu su efektyviai suprojektuotu 800 W varikliu tobulai susmulkina ledą ir didelius gabalus.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

51

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

1

21/12/2024

Lietuva

Lietuva

Geras trintuvas-maišytuvas

Geras trintuvas-maišytuvas, gerai sutrina, nepalieka gumuliukų.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

16/12/2024

Lietuva

Lietuva

Skanu, švelnu, gaivu

Gaminu kokteilius pagal metų laikus. Naudoju jau metai laiko, Mano racione kokteiliai užima didelę dalį. Šis blenderis prisideda prie geros savijautos ir sočių užkandžių.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

13/12/2024

Lietuva

Lietuva

Sutrina be didelio vargo daug dalykų

Trintos sriubos, padažai ar šiaip vaisių ar daržovių kokteiliai. Kokybe esu patenkinta.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.