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Nutraukta gamyba
Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
Su „ProBlend Crush“ technologija kiečiausius maisto produktus paversite smulkiausiai sutrintais tirštaisiais kokteiliais dvigubai greičiau. Mūsų unikalūs keturkampės žvaigždės formos ašmenys kartu su efektyviai suprojektuotu 800 W varikliu tobulai susmulkina ledą ir didelius gabalus.
„ProBlend Crush“ technologija
Mėgaukitės trintuvams teikiama 2 metų garantija, galiojančia visame pasaulyje. Garantuojame ilgalaikę kokybę ir veikimą.
Galingas, tačiau energiją taupantis 800 W variklis suderina energijos taupymą ir tobulą trynimą. Sukurtas taip, kad maksimaliai pagerintų „ProBlend Crush“ technologijos veikimą.
Su „ProBlend Crush“ technologija kiečiausius maisto produktus paversite smulkiausiai sutrintais tirštaisiais kokteiliais dvigubai greičiau. Mūsų unikalūs keturkampės žvaigždės formos ašmenys kartu su efektyviai suprojektuotu 800 W varikliu tobulai susmulkina ledą ir didelius gabalus.
4.7
iš 5
51
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Burokėlis12
21/12/2024
Lietuva
Geras trintuvas-maišytuvas
Geras trintuvas-maišytuvas, gerai sutrina, nepalieka gumuliukų.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
strazdaite
16/12/2024
Lietuva
Skanu, švelnu, gaivu
Gaminu kokteilius pagal metų laikus. Naudoju jau metai laiko, Mano racione kokteiliai užima didelę dalį. Šis blenderis prisideda prie geros savijautos ir sočių užkandžių.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Andžė
13/12/2024
Lietuva
Sutrina be didelio vargo daug dalykų
Trintos sriubos, padažai ar šiaip vaisių ar daržovių kokteiliai. Kokybe esu patenkinta.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas