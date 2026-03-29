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Ledų gaminimo aparatas

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Ledų gaminimo aparatas

HR2305/80

Ledų gaminimo aparatas

Nutraukta gamyba

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Visai šeimai skirtu ledų gaminimo aparatu galima pagaminti iki 1,2 l skystų ledų arba iki 1 l kietesnių. Pridedama spalvota receptų knygelė.

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  • 29 March 2026

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