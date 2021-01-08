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  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes

Nutraukta gamyba

Viva CollectionMėsmalė

HR2726/90

4.2

| (18) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

Greitas malimas, švara per kelias sekundes

Ši didelio našumo „Philips“ mėsmalė sukonstruota suderinus patvarų variklį, metalinį tiekimo sraigtą, galingą peilį ir higieniškus nerūdijančiojo plieno tinklelius. Baigę malti be vargo išvalysite naujovišku valymo įrankiu.

Peržiūrėti visas naudas

Puiki variklio konstrukcija – galima sumalti iki 2,7 kg/min.

Greitas malimas, švara per kelias sekundes

  • 450 W vardinė, 1700 W blokuoj. galia

  • 2,7 kg/min

  • juoda

  • 2 maltuvai, 2 priedas

Sumalama iki 2,7 kg per 1 minutę

Sumalama iki 2,7 kg per 1 minutę

Dešrelių kimštuvas 12 mm (plonas) ir 22 mm (storas)

Dešrelių kimštuvas 12 mm (plonas) ir 22 mm (storas)

2 skirtingų dydžių dešrelių kimštuvu gausite tokį rezultatą, kokio tikėjotės. 12 mm kimštuvą naudokite plonesnėms dešrelėms, o 22 mm - storesnėms.

Pridedamas mėsos maltinių aparatas

Pridedamas mėsos maltinių aparatas

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.2

iš 5

18

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

2

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

25/09/2015

Lietuva

Lietuva

puikus

Mano mažai virtuvei tikras išsigelbėjimas, kompaktiškas ir patogus

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2712/30 Meat mincer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2712/30 Meat mincer

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.