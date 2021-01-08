30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Greitas malimas, švara per kelias sekundes
Ši didelio našumo „Philips“ mėsmalė sukonstruota suderinus patvarų variklį, metalinį tiekimo sraigtą, galingą peilį ir higieniškus nerūdijančiojo plieno tinklelius. Baigę malti be vargo išvalysite naujovišku valymo įrankiu.
450 W vardinė, 1700 W blokuoj. galia
2,7 kg/min
juoda
2 maltuvai, 2 priedas
2 skirtingų dydžių dešrelių kimštuvu gausite tokį rezultatą, kokio tikėjotės. 12 mm kimštuvą naudokite plonesnėms dešrelėms, o 22 mm - storesnėms.
4.2
iš 5
18
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
celesta
25/09/2015
Lietuva
puikus
Mano mažai virtuvei tikras išsigelbėjimas, kompaktiškas ir patogus
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2712/30 Meat mincer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2712/30 Meat mincer
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna