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  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes
  • Greitas malimas, švara per kelias sekundes

Nutraukta gamyba

Viva CollectionMėsmalė

HR2728/40

4

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Greitas malimas, švara per kelias sekundes

Ši didelio našumo „Philips“ mėsmalė sukonstruota suderinus patvarų variklį, metalinį tiekimo sraigtą, galingą peilį ir higieniškus nerūdijančiojo plieno tinklelius. Baigę malti be vargo išvalysite naujovišku valymo įrankiu.

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Puiki variklio konstrukcija – galima sumalti iki 2,9 kg/min.

Greitas malimas, švara per kelias sekundes

  • 600 W vardinė, 2000 W blokuoj. galia

  • 2,9 kg/min

  • Balta

  • 2 maltuvai, 5 priedas

Sumalama iki 2,9 kg per 1 minutę

Sumalama iki 2,9 kg per 1 minutę

Papildoma dėtuvė su 4 daržovių cilindrais

Papildoma dėtuvė su 4 daržovių cilindrais

Pridedami būgnai smulkinti (stambiai), smulkinti (smulkiai), raikyti ir pjaustyti formomis.

Dešrelių kimštuvas 12 mm (plonas) ir 22 mm (storas)

Dešrelių kimštuvas 12 mm (plonas) ir 22 mm (storas)

2 skirtingų dydžių dešrelių kimštuvu gausite tokį rezultatą, kokio tikėjotės. 12 mm kimštuvą naudokite plonesnėms dešrelėms, o 22 mm - storesnėms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

04/09/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia

Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

14/10/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Zwiększyć ilość wyposażenia

Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

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