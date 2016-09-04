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Nutraukta gamyba
Greitas malimas, švara per kelias sekundes
Ši didelio našumo „Philips“ mėsmalė sukonstruota suderinus patvarų variklį, metalinį tiekimo sraigtą, galingą peilį ir higieniškus nerūdijančiojo plieno tinklelius. Baigę malti be vargo išvalysite naujovišku valymo įrankiu.
600 W vardinė, 2000 W blokuoj. galia
2,9 kg/min
Balta
2 maltuvai, 5 priedas
Pridedami būgnai smulkinti (stambiai), smulkinti (smulkiai), raikyti ir pjaustyti formomis.
2 skirtingų dydžių dešrelių kimštuvu gausite tokį rezultatą, kokio tikėjotės. 12 mm kimštuvą naudokite plonesnėms dešrelėms, o 22 mm - storesnėms.
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
mary88
04/09/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia
Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Wiesiek01
14/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Zwiększyć ilość wyposażenia
Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa