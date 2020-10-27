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  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu
  • Greita, šviežia, smagu

Nutraukta gamyba

Mažasis maišytuvas

HR2870/50

Greita, šviežia, smagu

„Philips“ minimaišytuvas padeda paruošti įvairių patiekalų, pvz., vaisių tyrių, kokteilių, sriubų, dažinių, egzotiškų kokteilių arba desertų... Per keletą sekundžių galite paruošti dvi porcijas naudodami skanius šviežius produktus. Mėgaukitės!

Peržiūrėti visas naudas

Ruoškite gardžius patiekalus naudodami šį minimaišytuvą

Greita, šviežia, smagu

  • 250 W

  • 0,6 l plastikinis ąsotis

  • su filtru, smulkintuvu ir kapokliu

  • 2 greičiai

600 ml ąsotis

600 ml ąsotis

600 ml ąsotyje jums idealiai tilps dvi porcijos.

2 menzūrėlės su dangčiu

2 menzūrėlės su dangčiu

2 menzūrėlės su dangčiu, kurias patogu laikyti ar nešti.

Kapoklis, skirtas įvairiems ingredientams kapoti

Kapoklis, skirtas įvairiems ingredientams kapoti

„Philips“ maišytuvo priedas yra maišytuvo komplekte. Šiuo kapokliu galima smulkinti daržoves, pvz., svogūnus, žoleles, riešutus, mėsą.

Techninės savybės

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