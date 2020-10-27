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Nutraukta gamyba
HR2870/50
Greita, šviežia, smagu
„Philips“ minimaišytuvas padeda paruošti įvairių patiekalų, pvz., vaisių tyrių, kokteilių, sriubų, dažinių, egzotiškų kokteilių arba desertų... Per keletą sekundžių galite paruošti dvi porcijas naudodami skanius šviežius produktus. Mėgaukitės!
250 W
0,6 l plastikinis ąsotis
su filtru, smulkintuvu ir kapokliu
2 greičiai
600 ml ąsotyje jums idealiai tilps dvi porcijos.
2 menzūrėlės su dangčiu, kurias patogu laikyti ar nešti.
„Philips“ maišytuvo priedas yra maišytuvo komplekte. Šiuo kapokliu galima smulkinti daržoves, pvz., svogūnus, žoleles, riešutus, mėsą.
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