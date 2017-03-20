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Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaKelioninis buteliukas

HR2991/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Greita, šviežia, smagu

Su papildomu kelioniniu buteliuku paruošite kokteilius visiems šeimos nariams

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Kelioninis buteliuko priedas, skirtas minimaišytuvui

Greita, šviežia, smagu

  • Buteliuko priedas

Gaminys su 0 % BPA

Gaminys su 0 % BPA

Šiame gaminyje yra 0 % BPA

Visas maišytuvo dalis galima plauti indaplovėje

Visas maišytuvo dalis galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas maišytuvo dalis galima plauti indaplovėje.

Lengvas kelioninis buteliukas produktams maišyti

Naudodami šį patogų „On the Go“ buteliuką galėsite visur mėgautis savo gėrimais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/03/2017

Magyarország

Magyarország

Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!

Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

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