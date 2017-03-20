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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Greita, šviežia, smagu
Su papildomu kelioniniu buteliuku paruošite kokteilius visiems šeimos nariams
Buteliuko priedas
Šiame gaminyje yra 0 % BPA
Visas nuimamas maišytuvo dalis galima plauti indaplovėje.
Naudodami šį patogų „On the Go“ buteliuką galėsite visur mėgautis savo gėrimais.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Illy
20/03/2017
Magyarország
Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!
Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack