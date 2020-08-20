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Kompaktiškas ir universalus
Šis „Philips“ virtuvės kombainas yra kompaktiškas, taupantis laiką daugiafunkcinis atsakymas į visas jūsų virtuvės problemas. Vienu prietaisu galite atlikti 25 skirtingų darbų per įprastai užimamą laiko tarpą. Plaka, maišo ir smulkina
Indaplovėje plaunami priedai yra tešlos minkymui ir intensyviam minkymui skirtas įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam smulkinimui bei tarkavimui. Smūgiams atsparus 1,5 l maišytuvas skirtas įvairių ingredientų trynimui, smulkinimui ir maišymui. Citrusinių vaisių sulčiaspaudė spaudžia citrusinių vaisių sultis. Apvalus plaktuvėlis plakimui, maišymui ir plonos tešlos gaminimui.
Galite laikyti visus priedus dubenyje, lengvai ir kompaktiškai sudėtus saugyklėlėje
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Koto5ei
20/08/2020
Україна
Хорошая рабочая лошадка
Комбайном пользуемся больше десяти лет. И продолжает работать дальше. Пробовали все функции. Справляется на 5+.
Argumentai už
Очень качественный и надёжный аппарат.
Argumentai prieš
Ничего.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7638/80 Кухонний комбайн
Naudojimo data 2018-08-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7638/80 Кухонний комбайн
Naudojimo data 2018-08-20
ganyč
05/04/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Pomocník
Snadná obsluha, výborně skladný, celkem tichý, dostatečně výkonný - prostě ideální pomocnk
Argumentai už
lehký, snadno manipulovatelný, výborně skladný
Argumentai prieš
ovládání mixer/robot plastovým mechanickým převodem odešlo, nový už jsem nesehnal
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7638/80 Kuchyňský robot
Naudojimo data 2020-04-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7638/80 Kuchyňský robot
Naudojimo data 2020-04-05