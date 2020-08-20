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  • Standard Product Photo Philips Food processor HR7638/80
  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80

Nutraukta gamyba

Virtuvinis kombainas

HR7638/80

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Kompaktiškas ir universalus

Šis „Philips“ virtuvės kombainas yra kompaktiškas, taupantis laiką daugiafunkcinis atsakymas į visas jūsų virtuvės problemas. Vienu prietaisu galite atlikti 25 skirtingų darbų per įprastai užimamą laiko tarpą. Plaka, maišo ir smulkina

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Sistema „Microstore“ ir 7 priedai

Kompaktiškas ir universalus

7 priedai leidžia lengvai atlikti daugiau kaip 30 funkcijų

Indaplovėje plaunami priedai yra tešlos minkymui ir intensyviam minkymui skirtas įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam smulkinimui bei tarkavimui. Smūgiams atsparus 1,5 l maišytuvas skirtas įvairių ingredientų trynimui, smulkinimui ir maišymui. Citrusinių vaisių sulčiaspaudė spaudžia citrusinių vaisių sultis. Apvalus plaktuvėlis plakimui, maišymui ir plonos tešlos gaminimui.

Visus priedus galima kompaktiškai laikyti dubenyje

Galite laikyti visus priedus dubenyje, lengvai ir kompaktiškai sudėtus saugyklėlėje

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Хорошая рабочая лошадка

Комбайном пользуемся больше десяти лет. И продолжает работать дальше. Пробовали все функции. Справляется на 5+.

Argumentai už

Очень качественный и надёжный аппарат.

Argumentai prieš

Ничего.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7638/80 Кухонний комбайн

Naudojimo data 2018-08-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7638/80 Кухонний комбайн

Naudojimo data 2018-08-20

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Pomocník

Snadná obsluha, výborně skladný, celkem tichý, dostatečně výkonný - prostě ideální pomocnk

Argumentai už

lehký, snadno manipulovatelný, výborně skladný

Argumentai prieš

ovládání mixer/robot plastovým mechanickým převodem odešlo, nový už jsem nesehnal

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7638/80 Kuchyňský robot

Naudojimo data 2020-04-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7638/80 Kuchyňský robot

Naudojimo data 2020-04-05

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