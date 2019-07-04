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  • Universalumas be jokių pastangų
  • Universalumas be jokių pastangų
  • Universalumas be jokių pastangų
  • Universalumas be jokių pastangų

Nutraukta gamyba

Virtuvinis kombainas

HR7740

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Universalumas be jokių pastangų

Prie šio virtuvės kombaino pridėtas universalių priedų rinkinys, suteikiantis galimybę jums atlikti labai daug maisto gaminimo darbų: nuo maišymo iki malimo. O dėl unikalios surinkimo / išrinkimo sistemos indas ir dangtis labai lengvai įsistato į savo vietą.

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Paprasta surinkti ir išrinkti visas dalis naudojant „Click&Go“

Universalumas be jokių pastangų

29–33 funkcijų

29–33 funkcijų

Naudodami šios serijos virtuvės kombainus galite naudoti 29–33 skirtingus maisto gaminimo metodus (vadinamus funkcijomis) nuo trupinimo ir maišymo iki įmaišymo, galite kurti beribę įvairovę patiekalų. Tikslus maisto gaminimo funkcijų skaičius priklauso nuo modelio: HR7735 ir HR7739 turi 29 funkcijas, HR7740 – 31, HR7744 – 32, o HR7745 suteikia jums visišką lankstumą, nes turi 33 maisto gaminimo funkcijas.

Galingas 800 W variklis susidoroja su kiečiausiais produktais

Surinkimas / išrinkimas vienu prisilietimu paspaudžiant „Click&Go“ mygtuką

Surinkimas / išrinkimas vienu prisilietimu paspaudžiant „Click&Go“ mygtuką

Virtuvės kombainą surinkti ir išrinkti dar niekada nebuvo taip lengva: nebereikia ilgai taikyti indo ar dangčio, kol jie įsistato į tinkamą vietą. Paprasčiausiai užfiksuokite juos bet kuriuo kampu paspausdami „Click&Go“ mygtuką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7740/55 Кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7740/55 Кухонний комбайн

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