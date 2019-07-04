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Nutraukta gamyba
Universalumas be jokių pastangų
Prie šio virtuvės kombaino pridėtas universalių priedų rinkinys, suteikiantis galimybę jums atlikti labai daug maisto gaminimo darbų: nuo maišymo iki malimo. O dėl unikalios surinkimo / išrinkimo sistemos indas ir dangtis labai lengvai įsistato į savo vietą.
Naudodami šios serijos virtuvės kombainus galite naudoti 29–33 skirtingus maisto gaminimo metodus (vadinamus funkcijomis) nuo trupinimo ir maišymo iki įmaišymo, galite kurti beribę įvairovę patiekalų. Tikslus maisto gaminimo funkcijų skaičius priklauso nuo modelio: HR7735 ir HR7739 turi 29 funkcijas, HR7740 – 31, HR7744 – 32, o HR7745 suteikia jums visišką lankstumą, nes turi 33 maisto gaminimo funkcijas.
Virtuvės kombainą surinkti ir išrinkti dar niekada nebuvo taip lengva: nebereikia ilgai taikyti indo ar dangčio, kol jie įsistato į tinkamą vietą. Paprasčiausiai užfiksuokite juos bet kuriuo kampu paspausdami „Click&Go“ mygtuką.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Iness42
04/07/2019
Україна
рекомендую
Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7740/55 Кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7740/55 Кухонний комбайн