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  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00

Nutraukta gamyba

Aluminium CollectionVirtuvinis kombainas

HR7775/00

4.3

| (4) Atsiliepimai

Puiku be jokių pastangų

Šis „Philips“ virtuvės kombainas HR7775/00 turi keletą pažangiausių technologijų. Jo universalumas yra užtikrinamas 10 priedų, kurie lengvai atlieka daugiau nei 30 funkcijų. Papildomai šis virtuvės kombainas turi profesionalų sulčių spaudimo priedą.

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Virtuvės kombainas su greičiausiu sulčių spaudimo priedu

Puiku be jokių pastangų

  • 1000 W

  • Kompaktiškas „trys viename“ rinkinys

  • 3,4 l dubuo

Iki 200 % greit. sulčių spaud. nei naudojant kitas virtuvės komb. sulčiasp.

Iki 200 % greit. sulčių spaud. nei naudojant kitas virtuvės komb. sulčiasp.

Šis virtuvės kombainas yra pirmasis, kuris turi profesionalų sulčių spaudimo priedą. Dėl jo ypač didelio padavimo vamzdžio ir patentuoto smulkaus tinklelio filtro sultis galima išspausti iki 200% greičiau nei naudojant kitų virtuvės kombainų sulčiaspaudes. O dėl savo ergonomiško dizaino ji užima mažai vietos, ją greičiau išplausite.

Naudojant patentuotą smulkaus tinklelio filtrą išgaunama daugiau sulčių

Patentuotas smulkaus tinklelio filtras pagamintas iš nerūdijančio plieno išspaudžia kiekvieną lašelį, todėl jūs gaunate daugiau sulčių

Naudojant 10 priedų, galima lengvai atlikti daugiau kaip 30 funkcijų

Naudojant 10 priedų, galima lengvai atlikti daugiau kaip 30 funkcijų

Indaplovės priedai yra tešlos minkymui ir intensyviam minkymui skirtas įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam smulkinimui bei tarkavimui. Smūgiams atsparus 1,5 l maišytuvas skirtas įvairių ingredientų trynimui, smulkinimui ir maišymui. Citrusinių vaisių sulčiaspaudė spaudžia citrusinių vaisių sultis. Apvalus plaktuvėlis plakimui, maišymui ir plonos tešlos gaminimui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

4

Atsiliepimai

4
3
1

03/04/2019

Україна

Україна

зручно, дуже подобається

комбайн купили з народженням дитини. користуємося 10 років. нарікань немає. використовували все. всі насадки зручні і добре працюють.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

01/04/2019

Україна

Україна

Потужний і зручний

Я дуже задоволена цим комбайном, користуюся всіма функціями які в нього є. Потужний , швидко все натирає і нарізає. Зручний у використанні, придбала більше 5 років назад. Все процює ідеально до цих пір. Жодного разу не ремонтувала, ножі всі какіж гострі .Користуюся їм інтенсивно з моменту покупки.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší co jsem kdy měla

Super výkonný robot. Zvládá vše. Na kuchyňské lince vypadá parádně. Mám ho již 6 let a stále maká bez problémů:-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot

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