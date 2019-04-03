30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
HR7775/00
Puiku be jokių pastangų
Šis „Philips“ virtuvės kombainas HR7775/00 turi keletą pažangiausių technologijų. Jo universalumas yra užtikrinamas 10 priedų, kurie lengvai atlieka daugiau nei 30 funkcijų. Papildomai šis virtuvės kombainas turi profesionalų sulčių spaudimo priedą.
1000 W
Kompaktiškas „trys viename“ rinkinys
3,4 l dubuo
Šis virtuvės kombainas yra pirmasis, kuris turi profesionalų sulčių spaudimo priedą. Dėl jo ypač didelio padavimo vamzdžio ir patentuoto smulkaus tinklelio filtro sultis galima išspausti iki 200% greičiau nei naudojant kitų virtuvės kombainų sulčiaspaudes. O dėl savo ergonomiško dizaino ji užima mažai vietos, ją greičiau išplausite.
Patentuotas smulkaus tinklelio filtras pagamintas iš nerūdijančio plieno išspaudžia kiekvieną lašelį, todėl jūs gaunate daugiau sulčių
Indaplovės priedai yra tešlos minkymui ir intensyviam minkymui skirtas įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam smulkinimui bei tarkavimui. Smūgiams atsparus 1,5 l maišytuvas skirtas įvairių ingredientų trynimui, smulkinimui ir maišymui. Citrusinių vaisių sulčiaspaudė spaudžia citrusinių vaisių sultis. Apvalus plaktuvėlis plakimui, maišymui ir plonos tešlos gaminimui.
4.3
iš 5
4
Atsiliepimai
irshik
03/04/2019
Україна
зручно, дуже подобається
комбайн купили з народженням дитини. користуємося 10 років. нарікань немає. використовували все. всі насадки зручні і добре працюють.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
ktanyska
01/04/2019
Україна
Потужний і зручний
Я дуже задоволена цим комбайном, користуюся всіма функціями які в нього є. Потужний , швидко все натирає і нарізає. Зручний у використанні, придбала більше 5 років назад. Все процює ідеально до цих пір. Жодного разу не ремонтувала, ножі всі какіж гострі .Користуюся їм інтенсивно з моменту покупки.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
Milada
28/02/2019
Česká republika
Nejlepší co jsem kdy měla
Super výkonný robot. Zvládá vše. Na kuchyňské lince vypadá parádně. Mám ho již 6 let a stále maká bez problémů:-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot