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Švarus skutimas, švelnus odai
„Head Shaver Pro“ pakaitinėse galvutėse įmontuoti savaime pasigalandantys 36 „ComfortCut“ peiliukai, pagaminti iš švediško plieno. Keiskite juos kas 6 mėnesius ir mėgaukitės 100 % skustuvo veikimu. HS740 galvutės tinka skustuvams HS5980, HS7980 ir HS9980.
Autentiškas, originalus „Philips“
Tinka HS5980, HS7980, HS9980
„ComfortCut“ ašmenys
Nuo korozijos apsaugota skutimo sistema
„Philips Head Shaver Pro“ sukurtas švariam skutimuisi, kuris taip pat yra komfortiškas odai. Tai tobulas įrankis norintiems atrodyti stilingai, jaustis pasitikintiems savimi ir visapusiškai save išreikšti.
Nusiskuskite švariai ir patogiai naudodami šį „Philips“ skustuvą. Šio elektrinio skustuvo 36 „ComfortCut“ peiliukai nukerpa kiekvieną plaukelį tiesiai virš odos lygio, užtikrindami lygų ir tolygų rezultatą.
„Philips Head Shaver Pro“ peiliukai pagaminti iš chirurginės kokybės švediško plieno, kuris yra atsparus korozijai ir švelnus odai
4.8
iš 5
157
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
tomasius
02/07/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
patogus ,gerai ir švariai skuta patogus išplovimas
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku
Naudojimo data 2026-06-11
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku
Naudojimo data 2026-06-11
Asuks
06/10/2026
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Perfekts aparāts
Ideāls,galvu noskuj gludi,viss perfekti,iesaku!!!!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Naudojimo data 2026-09-15
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Naudojimo data 2026-09-15
Janisand
30/05/2026
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Skuj lieliski.
Viss patīk! Skuj labi, ērts, ātri lādējas utt!!!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Naudojimo data 2026-05-14
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Naudojimo data 2026-05-14
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninės prekybos apimtis, skirta kūno skustuvų kategorijos apibrėžimui, 2024 m. duomenys, tyrimas atliktas 2024 m. spalio mėn.