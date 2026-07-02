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  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
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HS740 Blade RefillPakaitinės elektrinės skutimo galvutės

HS740/15

4.8

| (157) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

Švarus skutimas, švelnus odai

„Head Shaver Pro“ pakaitinėse galvutėse įmontuoti savaime pasigalandantys 36 „ComfortCut“ peiliukai, pagaminti iš švediško plieno. Keiskite juos kas 6 mėnesius ir mėgaukitės 100 % skustuvo veikimu. HS740 galvutės tinka skustuvams HS5980, HS7980 ir HS9980.

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Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Iš pasaulyje Nr. 1 elektrinių skustuvų prekių ženklo*

Švarus skutimas, švelnus odai

  • Autentiškas, originalus „Philips“

  • Tinka HS5980, HS7980, HS9980

  • „ComfortCut“ ašmenys

  • Nuo korozijos apsaugota skutimo sistema

Iš pasaulyje Nr. 1 elektrinių skustuvų prekių ženklo*

Iš pasaulyje Nr. 1 elektrinių skustuvų prekių ženklo*

„Philips Head Shaver Pro“ sukurtas švariam skutimuisi, kuris taip pat yra komfortiškas odai. Tai tobulas įrankis norintiems atrodyti stilingai, jaustis pasitikintiems savimi ir visapusiškai save išreikšti.

Lygus ir švelnus skutimas su „ComfortCut“ peiliukais

Lygus ir švelnus skutimas su „ComfortCut“ peiliukais

Nusiskuskite švariai ir patogiai naudodami šį „Philips“ skustuvą. Šio elektrinio skustuvo 36 „ComfortCut“ peiliukai nukerpa kiekvieną plaukelį tiesiai virš odos lygio, užtikrindami lygų ir tolygų rezultatą.

Pagaminti iš chirurginės kokybės švediško plieno

Pagaminti iš chirurginės kokybės švediško plieno

„Philips Head Shaver Pro“ peiliukai pagaminti iš chirurginės kokybės švediško plieno, kuris yra atsparus korozijai ir švelnus odai

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

157

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

02/07/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

patogus ,gerai ir švariai skuta patogus išplovimas

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku

Naudojimo data 2026-06-11

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku

Naudojimo data 2026-06-11

06/10/2026

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Perfekts aparāts

Ideāls,galvu noskuj gludi,viss perfekti,iesaku!!!!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Naudojimo data 2026-09-15

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Naudojimo data 2026-09-15

30/05/2026

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Skuj lieliski.

Viss patīk! Skuj labi, ērts, ātri lādējas utt!!!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Naudojimo data 2026-05-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Naudojimo data 2026-05-14

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninės prekybos apimtis, skirta kūno skustuvų kategorijos apibrėžimui, 2024 m. duomenys, tyrimas atliktas 2024 m. spalio mėn.