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Nutraukta gamyba

Valymo kasetė

JC302/50

5

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Kad jūsų barzdaskutė atrodytų kaip nauja

Naudodamiesi „SmartClean“ sistemos valymo kasete galite patogiai valyti, sutepti ir atnaujinti savo barzdaskutę ir kasdien mėgautis naujos barzdaskutės prisilietimais

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Suderinami produktai
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

S9975/55

Visoms „SmartClean“ sistemoms

Kad jūsų barzdaskutė atrodytų kaip nauja

  • 2 vnt.

  • Valo

  • Sutepa

  • Atnaujina

Dviguba filtravimo sistema išvalo plaukus, putas ir gelį

Dviguba filtravimo sistema išvalo plaukus, putas ir gelį. Unikalus dvigubas filtras neleidžia užsikimšti skutimo galvutei, todėl jūsų barzdaskutė veiks nepriekaištingai.

Aktyvus sutepimas sumažina trintį ir peiliukų nusidėvėjimą

Aktyvus sutepimas sumažina trintį ir peiliukų nusidėvėjimą

Aktyvaus sutepimo sistema sumažina trintį ir skutimo galvučių bei peiliukų nusidėvėjimą, todėl barzdaskutė ilgai veiks kaip nauja.

Valo iki 10 kartų geriau nei vanduo

Valo iki 10 kartų geriau nei vanduo

Dviguba filtravimo sistema ir aktyvus sutepimas išvalo barzdaskutę 10 kartų švariau nei vien tik vanduo

Techninės savybės

Vadovai ir dokumentacija

Ingredientų sąrašas - English (US)

  • PDF fail., 145.6 kB
  • 29 January 2026

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