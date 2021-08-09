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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Kad jūsų barzdaskutė atrodytų kaip nauja
Naudodamiesi „SmartClean“ sistemos valymo kasete galite patogiai valyti, sutepti ir atnaujinti savo barzdaskutę ir kasdien mėgautis naujos barzdaskutės prisilietimais
2 vnt.
Valo
Sutepa
Atnaujina
Dviguba filtravimo sistema išvalo plaukus, putas ir gelį. Unikalus dvigubas filtras neleidžia užsikimšti skutimo galvutei, todėl jūsų barzdaskutė veiks nepriekaištingai.
Aktyvaus sutepimo sistema sumažina trintį ir skutimo galvučių bei peiliukų nusidėvėjimą, todėl barzdaskutė ilgai veiks kaip nauja.
Dviguba filtravimo sistema ir aktyvus sutepimas išvalo barzdaskutę 10 kartų švariau nei vien tik vanduo