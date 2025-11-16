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Patogiai tyrinėkite naują muzikos pasaulį būdami bet kur. Šiose audiofilams skirtose belaidėse ausinėse dera išskirtinis „Fidelio“ garsas ir išmanusis triukšmo valdymas. Jos puikiai tinka klausytis tiek namuose, tiek keliaujant.
Išskirtinis, natūralus garsas
„Noise Canceling Pro+“
Aukšta skambučių kokybė
Nesenstantis „Fidelio“ dizainas
Su šiomis puikiomis ausinėmis girdėsite tiek įtampą keliančius kontroliuojamus žemuosius dažnius, tiek švelnius vidutinio dažnio ir trykštančius aukštųjų dažnių garsus. Su jomis garsas bus išskirtinai natūralus ir galėsite tiksliai atskirti instrumentus. Grafenu dengti dinaminiai garsiakalbiai skleidžia dar detalesnį garsą. Mėgstamų kūrėjų garso takeliai skambės tiksliai taip, kai turėtų.
Adaptyvi triukšmo pašalinimo funkcija greitai prisitaiko prie aplinkos, kad realiuoju laiku pašalintų išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Galėsite tiek klausytis muzikos, tiek kalbėti telefonu. Pasinersite į bet kokią veiklą nė nepajudinę piršto. Norėdami reguliuoti triukšmo pralaidumą ar vėjo triukšmo mažinimo lygį, tiesiog naudokite „Philips“ ausinių programą.
Signalą formuojančiuose mikrofonuose dėmesys telkiamas į balso garsą, o pažangūs DI algoritmai sustabdo foninį triukšmą, kad jis netrukdytų kalbant telefonu. Galite sėkmingai skambinti iš judriausių, triukšmingiausių vietų, nes žmogus, su kuriuo kalbate, jus aiškiai gidės, o jūs girdėsite savo pašnekovą.
Apdovanojimai
3.5
iš 5
6
Atsiliepimai
Dainius R
16/11/2025
Lietuva
Philips Fidelil L4 yra puikios
Turėjau ausines Philips Fidelio L3, kurios pranoko vidus mano lūkesčius dėl garso, dėl dizaino Ir patikimumo. Turiu Ir kitų prekės ženklų audines, o kainos kokybės santykis akivaizdžiai Philips pusėje. Todėl 2025 metų spalį nutariau įsigyti naujas Philips Fidelio L4. Nors atnaujinimas nėra itin didelis, tačiau keli dizaino pakeitimai matosi. Garsas yra aukštis kokybės. Prisijungimas prie telefono ir kitų prietaisų tapo stabilus po programinės įrangos atnaujinimo. Iki tol kartais prapuldavo ryšys ir atsijungdavo ausinės. Todėl labai rekomenduoju naudoti Philips aplikaciją, kuri padeda atsisiųsti programinės įrangos atnaujinimą.
Argumentai už
Garso kokybė, dizainas, Philips aplikacija
Argumentai prieš
Didelė konkurencija, galėtų būti įvairesnių spalvų.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Naudojimo data 2024-10-16
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Naudojimo data 2024-10-16
Irek B.
18/02/2025
Polska
Fidelio, marka zobowiązuje.
Hi-Res po LDAC jest przednia. Słuchanie po przewodzie USB-C też jest możliwe. Tylko nie wiedzieć czemu producent dołączył ten przewód taki krótki i zaznaczył w specyfikacji, że jest przeznaczony tylko do ładowania? Na szczęście mam taki przewód innego producenta i czasami myślę, że z niego skorzystam. Po przewodzie 3,5 mm z dźwiękiem jest już słabiej. Kupiłem je z myślą by korzystać również z nich na laptopie. Miałem niesmak, ale udało mi się znaleźć sterownik BT, który umożliwił połączenie bezprzewodowo po LDAC. W efekcie nie żałuję zakupu bo w końcu mogę odstawić słuchawki przewodowe, których używałem jeszcze na laptopie. Jeśli chodzi o dźwięk to jest czysty i mocno basowy tak jak lubię. Aplikacja po aktualizacji działa sprawnie. Szkoda tylko, że nie jest dostępna również na PC. Budowa słuchawek: zarówno muszle jak i pałąk to metal. Nauszniki ze skóry muirhead. Pałąk nie jestem pewien bo nie określono tego w opisie. Dobrze leżą na głowie, zakrywają mi całe małżowiny i dobrze izolują od otoczenia. Zamknięta konstrukcja, nic z zewnątrz nie dociera podczas użytkowania, idealnie. W zestawie nie ma adaptera samochodowego tak jak ktoś zaznaczył poniżej w swojej recenzji. Ale zabłysnąć trzeba czymś czego defacto pewnie się nie używa.
Argumentai už
Design
Argumentai prieš
Krótki przewód USB-C
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2024-01-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2024-01-18
DinedalP
14/01/2025
Polska
Dobre ALE?
Produkt zdecydowanie lepiej zbudowany od poprzedników, widać że użyto lepszych materiałów co skutkować powinno lepszą żywotnością. Jakość dzwięku dobra na poziomie sony mx4 i mx5(nie znakomita jak sennheiser czy bowers lub bang). ANC na zadowalającym poziomie. Informacja dla użytkowników noszących okulary - jest wygodnie, chociaż producent mógł bardziej pochylić przetworniki i byłoby idealnie. W 6 stopniowej skali zdecydowana mocna 5 tka w swojej klasie cenowej. Plusy: - dobrej jakości materiały, - dobry dzwięk (szczególnie rock i hardrock lub techno) - czuć przetworniki HiRes - twarde etui i bogatą zawartość (adapter samolodowy, przewód usb, jack to jack) Minusy: - cena bez promocji - mógłby by być trochę głębsze pady/ bardziej pochylone przetworniki - brak łatwo dostępnych części zamiennych po za serwisem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2024-09-14
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2024-09-14
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