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NPX960/INT
Neprilygstama pramogų patirtis
„NeoPix 960 Smart“ užtikrina puikios kokybės 1080p FHD vaizdą, kurio įstrižainė gali siekti iki 150 colių, ir turi integruotą „Google TV“ srautinio perdavimo įrenginį, suteikiantį prieigą prie visų mėgstamiausių srautinio perdavimo programų
1080p skiriamoji geba
Dviejų dažnių belaidis ryšys
Galinga garso sistema
Išmaniosios programos
„Google TV“ sujungia visas mėgstamiausias transliacijos programas ir suasmenintas rekomendacijas į vieną intuityvią platformą. Turėdamas patogią naudotojo sąsają, „Google TV“ kaupia laidas, filmus ir vaizdo įrašus pagal jūsų žiūrėjimo įpročius, siūlydamas variantus iš tokių paslaugų kaip „Netflix“, „Hulu“, „Disney+“ ir kitų. Taip galite greitai atrasti naujų mėgstamų kūrinių.
Naudodami USB ir HDMI jungtis, galite prijungti bet kokį multimedijos įrenginį: kompiuterius, žaidimų konsoles ir srautinio transliavimo įrenginius
Dėl šios garso sistemos galėsite mėgautis išskirtiniu garsu. Prie 3,5 mm lizdo išvesties galėsite prijungti savo ausines ar net girdėti sodresnį garsą per garsiakalbius.
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