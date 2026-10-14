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NeoPix 960 SmartNamų projektorius

NPX960/INT

Neprilygstama pramogų patirtis

„NeoPix 960 Smart“ užtikrina puikios kokybės 1080p FHD vaizdą, kurio įstrižainė gali siekti iki 150 colių, ir turi integruotą „Google TV“ srautinio perdavimo įrenginį, suteikiantį prieigą prie visų mėgstamiausių srautinio perdavimo programų

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Neprilygstama pramogų patirtis

  • 1080p skiriamoji geba

  • Dviejų dažnių belaidis ryšys

  • Galinga garso sistema

  • Išmaniosios programos

Pridedamas „Google TV“ transliacijos įrenginys

Pridedamas „Google TV“ transliacijos įrenginys

„Google TV“ sujungia visas mėgstamiausias transliacijos programas ir suasmenintas rekomendacijas į vieną intuityvią platformą. Turėdamas patogią naudotojo sąsają, „Google TV“ kaupia laidas, filmus ir vaizdo įrašus pagal jūsų žiūrėjimo įpročius, siūlydamas variantus iš tokių paslaugų kaip „Netflix“, „Hulu“, „Disney+“ ir kitų. Taip galite greitai atrasti naujų mėgstamų kūrinių.

Gali būti prijungtas prie įvairių prietaisų

Gali būti prijungtas prie įvairių prietaisų

Naudodami USB ir HDMI jungtis, galite prijungti bet kokį multimedijos įrenginį: kompiuterius, žaidimų konsoles ir srautinio transliavimo įrenginius

Galinga visų dažnių garso sistema

Galinga visų dažnių garso sistema

Dėl šios garso sistemos galėsite mėgautis išskirtiniu garsu. Prie 3,5 mm lizdo išvesties galėsite prijungti savo ausines ar net girdėti sodresnį garsą per garsiakalbius.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.