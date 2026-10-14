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Nutraukta gamyba

Originalus miniradijas

OR2000B/12

Būkite kitiems stiliaus pavyzdžiu pasirinkę originalų miniradiją

Šis „Philips“ originalus miniradijas grąžino žavesį radijui. Džiuginantis retro stilius su „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema, garantuojančia sodrius žemuosius dažnius, ir didelė apšviesta analoginio derinimo rankenėlė, padėsianti itin lengvai surasti mėgstamiausias radijo stotis.

Peržiūrėti visas naudas

Būkite kitiems stiliaus pavyzdžiu pasirinkę originalų miniradiją

  • FM/MW

  • Garso įvestis

  • 3 W

Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.

FM/MW analoginis radijo derinimas

FM/MW analoginis radijo derinimas

Šiuolaikiška legendinio „Philetta“ dizaino interpretacija

Įkvėptas 1955 metų originalaus radijo – šis originalus radijas perėmė neužmirštamus elementus iš legendinio 1955 metų „Philips“ radijo imtuvo, dar vadinamo „Philetta BF 102 U“. Savo laiku šis kompaktiškas radijas džiugino klausytojus paprastu dizainu, stipriu garsu ir itin aiškiu priėmimu. „Philips“ radijo imtuvų ištakos siekia 1927 metus. Per dešimtmečius daugelis modelių tapo gerai žinomomis radijo legendomis ir kolekcionierių vertinamais gaminiais.

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