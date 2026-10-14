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OR2000B/12
Būkite kitiems stiliaus pavyzdžiu pasirinkę originalų miniradiją
Šis „Philips“ originalus miniradijas grąžino žavesį radijui. Džiuginantis retro stilius su „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema, garantuojančia sodrius žemuosius dažnius, ir didelė apšviesta analoginio derinimo rankenėlė, padėsianti itin lengvai surasti mėgstamiausias radijo stotis.
FM/MW
Garso įvestis
3 W
Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.
Įkvėptas 1955 metų originalaus radijo – šis originalus radijas perėmė neužmirštamus elementus iš legendinio 1955 metų „Philips“ radijo imtuvo, dar vadinamo „Philetta BF 102 U“. Savo laiku šis kompaktiškas radijas džiugino klausytojus paprastu dizainu, stipriu garsu ir itin aiškiu priėmimu. „Philips“ radijo imtuvų ištakos siekia 1927 metus. Per dešimtmečius daugelis modelių tapo gerai žinomomis radijo legendomis ir kolekcionierių vertinamais gaminiais.
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