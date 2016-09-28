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Originalus radijas
Prisiminkite senus gerus laikus su originaliu radiju. 6-ojo dešimtmečio žavesys, perimtas iš 1955 m. „Philips“ radijo dizaino, dera su išskirtiniu garsu ir suteikia jums galimybę mėgautis galingais žemaisiais dažniais per „Bass Reflex“ garsiakalbių sistemą ir itin aiškiu DAB+ ir FM radijo garsu bei belaidžiu muzikos transliavimu iš išmaniųjų įrenginių per „Bluetooth“
„Bluetooth®“
DAB+, FM
Įkrovimui skirtas USB prievadas
20 W
Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.
4.2
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio Original
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio Original
izis20
05/02/2015
Polska
piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth
Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio Original
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio Original
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio original
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio original