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Nutraukta gamyba

Originalus radijas

ORT7500/10

4.2

| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

Originalus radijas

Prisiminkite senus gerus laikus su originaliu radiju. 6-ojo dešimtmečio žavesys, perimtas iš 1955 m. „Philips“ radijo dizaino, dera su išskirtiniu garsu ir suteikia jums galimybę mėgautis galingais žemaisiais dažniais per „Bass Reflex“ garsiakalbių sistemą ir itin aiškiu DAB+ ir FM radijo garsu bei belaidžiu muzikos transliavimu iš išmaniųjų įrenginių per „Bluetooth“

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Originalus radijas

  • „Bluetooth®“

  • DAB+, FM

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

  • 20 W

Mobiliojo telefono ir kompiuterio muzikos atkūrimas naudojant „Bluetooth“ technologiją

Mobiliojo telefono ir kompiuterio muzikos atkūrimas naudojant „Bluetooth“ technologiją

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Suderinamumas su DAB+ ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio Original

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio Original

05/02/2015

Polska

Polska

piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth

Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio Original

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio Original

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio original

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ORT7500 Radio original

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.