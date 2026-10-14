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        Nutraukta gamyba

        PerformanceAusinės su mikrofonu

        PRO3000BK/00

        Didelio tikslumo garsas

        „Philips Performance PRO3000“ ausinės natūraliai ir maloniai perteikia aukštos raiškos garsą. Galingi garsiakalbiai, aptakus ergonominis dizainas ir individualiai pritaikomi ausų gaubteliai užtikrina patogumą ir nepamirštamą patirtį.

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        Didelio tikslumo garsas

        • 12,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

        • Įdedamos į ausis

        3 ausų gaubtelių dydžiai, kad idealiai tiktų būtent jums

        Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.

        Perjungiama iš muzikos į skambučius ir atvirkščiai naudojant integruotą valdymą ir mikrofoną

        Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti arba pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.

        Labai galingi 12,2 mm garsiakalbiai skleidžia aiškų, tikslų garsą ir

        „Philips Performance PRO3000“ ausinėse yra galingi 12,2 mm garsiakalbiai, skleidžiantys tikslų, subalansuotą garsą ir sodrius bosus.

        Techninės savybės

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        • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
        • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
        • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.