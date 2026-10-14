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PRO3000BK/00
Didelio tikslumo garsas
„Philips Performance PRO3000“ ausinės natūraliai ir maloniai perteikia aukštos raiškos garsą. Galingi garsiakalbiai, aptakus ergonominis dizainas ir individualiai pritaikomi ausų gaubteliai užtikrina patogumą ir nepamirštamą patirtį.
12,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Įdedamos į ausis
Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.
Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti arba pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.
„Philips Performance PRO3000“ ausinėse yra galingi 12,2 mm garsiakalbiai, skleidžiantys tikslų, subalansuotą garsą ir sodrius bosus.
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