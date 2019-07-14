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Nutraukta gamyba
QC5570/15
Kirpkite plaukus net sunkiai pasiekiamose vietose
Unikali 180° pasisukanti ši „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės galvutė padės lengvai pasiekti net sudėtingiausias vietas. Todėl galėsite patys kaskart itin lygiai ir preciziškai apsikirpti plaukus.
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
13 ilgio nustatymų
60 min. be laido /1 val. krovimas
Koreguojamosios vibruojančios šukos
Naudodami pasukamą galvutę galėsite pasukti plaukų kirpimo mašinėlę reikiamu kampu. Galėsite pasukti galvutę ir kirpti plaukus sunkiai pasiekiamose vietose.
Pasukite integruotą didinimo žiedą, esantį po plaukų kirpimo mašinėlės galvute, kad galėtumėte pasirinkti ir užfiksuoti jums tinkantį ilgio nustatymą. Naudodami dvejas šukas galėsite naudoti ilgio nustatymus nuo 1 mm iki 15 mm (kiekvienas ilgio nustatymas yra tiksliai per 2 mm nuo ankstesniojo). Naudokite specialias koregavimo šukas, kad suformuotumėte trumpą šukuoseną... arba naudokite plaukų kirpimo mašinėlę be šukų ir apsikirpkite palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
Kurkite itin trumpas šukuosenas naudodami specialias šukas (ilgio nustatymas nuo 0,5 mm iki 3 mm, 0,5 mm ilgio skirtumas tarp nustatymų).
3.9
iš 5
11
Atsiliepimai
Janka
14/07/2019
Latvija
Viegli lietojams
Ir jau bijis viens iepriekšējais modelis,varu teikt tikai to labāko. Var mazgāt zem ūdens.Ātra uzlāde,ilgs baterijas laiks.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper
Figaro
06/06/2019
România
Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1
il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Ratko
15/03/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.