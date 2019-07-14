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Nutraukta gamyba

Headgroomplaukų kirpimo mašinėlė „pasidaryk pats“

QC5570/15

3.9

| (11) Atsiliepimai

Kirpkite plaukus net sunkiai pasiekiamose vietose

Unikali 180° pasisukanti ši „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės galvutė padės lengvai pasiekti net sudėtingiausias vietas. Todėl galėsite patys kaskart itin lygiai ir preciziškai apsikirpti plaukus.

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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

su 180° besisukančia galvute

Kirpkite plaukus net sunkiai pasiekiamose vietose

  • Nerūdijančiojo plieno peiliukai

  • 13 ilgio nustatymų

  • 60 min. be laido /1 val. krovimas

  • Koreguojamosios vibruojančios šukos

180° pasukama galvutė – pasiekite plaukus lengviau.

180° pasukama galvutė – pasiekite plaukus lengviau.

Naudodami pasukamą galvutę galėsite pasukti plaukų kirpimo mašinėlę reikiamu kampu. Galėsite pasukti galvutę ir kirpti plaukus sunkiai pasiekiamose vietose.

13 lengvai fiksuojamo ilgio nustatymų: nuo 0,5 mm iki 15 mm.

13 lengvai fiksuojamo ilgio nustatymų: nuo 0,5 mm iki 15 mm.

Pasukite integruotą didinimo žiedą, esantį po plaukų kirpimo mašinėlės galvute, kad galėtumėte pasirinkti ir užfiksuoti jums tinkantį ilgio nustatymą. Naudodami dvejas šukas galėsite naudoti ilgio nustatymus nuo 1 mm iki 15 mm (kiekvienas ilgio nustatymas yra tiksliai per 2 mm nuo ankstesniojo). Naudokite specialias koregavimo šukas, kad suformuotumėte trumpą šukuoseną... arba naudokite plaukų kirpimo mašinėlę be šukų ir apsikirpkite palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Koregavimo šukos – formuokite trumpą šukuoseną.

Koregavimo šukos – formuokite trumpą šukuoseną.

Kurkite itin trumpas šukuosenas naudodami specialias šukas (ilgio nustatymas nuo 0,5 mm iki 3 mm, 0,5 mm ilgio skirtumas tarp nustatymų).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.9

iš 5

11

Atsiliepimai

2

14/07/2019

Latvija

Latvija

Viegli lietojams

Ir jau bijis viens iepriekšējais modelis,varu teikt tikai to labāko. Var mazgāt zem ūdens.Ātra uzlāde,ilgs baterijas laiks.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper

06/06/2019

România

România

Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1

il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

15/03/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

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  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 