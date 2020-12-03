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Nutraukta gamyba

Headgroomplaukų kirpimo mašinėlė „pasidaryk pats“

QC5580/15

4.4

| (19) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

Skuskite galvos plaukus net sunkiai pasiekiamose vietose

Unikali 180° pasisukanti ši „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės galvutė padės lengvai pasiekti net sudėtingiausias vietas, todėl galėsite patys kaskart preciziškai apsikirpti plaukus. Arba uždėkite galvos skutimo priedą ir galėsite švariai nusiskusti.

Peržiūrėti visas naudas

The world's #1 electric grooming brand1

su 180° besisukančia galvute

Skuskite galvos plaukus net sunkiai pasiekiamose vietose

  • Nerūdijančiojo plieno peiliukai

  • 14 ilgio nustatymų

  • 60 min. be laido /1 val. krovimas

  • Dėklas ir skutimo priedas

180° pasukama galvutė – pasiekite plaukus lengviau.

180° pasukama galvutė – pasiekite plaukus lengviau.

Naudodami pasukamą galvutę galėsite pasukti plaukų kirpimo mašinėlę reikiamu kampu. Galėsite pasukti galvutę ir kirpti plaukus sunkiai pasiekiamose vietose.

Galvos plaukų skutimo priedas – sukurkite puikią šukuoseną.

Galvos plaukų skutimo priedas – sukurkite puikią šukuoseną.

Sukurkite puikią šukuoseną nebijodami įsikirpti ar įsipjauti. Uždėkite galvos plaukų skutimo priedą ir sukurkite nepriekaištingą šukuoseną.

14 lengvai fiksuojamo ilgio nustatymų: nuo 0 mm iki 15 mm.

14 lengvai fiksuojamo ilgio nustatymų: nuo 0 mm iki 15 mm.

Pasukite integruotą didinimo žiedą, esantį po plaukų kirpimo mašinėlės galvute, kad galėtumėte pasirinkti ir užfiksuoti jums tinkantį ilgio nustatymą. Naudodami dvejas šukas galėsite naudoti ilgio nustatymus nuo 1 mm iki 15 mm (kiekvienas ilgio nustatymas yra tiksliai per 2 mm nuo ankstesniojo). Naudokite specialias koregavimo šukas, kad suformuotumėte trumpą šukuoseną... arba naudokite plaukų kirpimo mašinėlę be šukų ir apsikirpkite palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

19

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

2

03/12/2020

Polska

Polska

Szkoda ,że został wycofany z oferty

Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.

Argumentai už

cena,uniwersalność i wszechstronność

Argumentai prieš

Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Naudojimo data 2018-12-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Naudojimo data 2018-12-03

04/10/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

świetny sprzęt do samodzielnego sprzętu

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Maszynka świetnie sprawdza się przy bardzo krótkim strzyżeniu (nawet 1 mm). Świetny patent z obrotową głowicą umożliwia wygodne samodzielne strzyżenie. Umiarkowana głośność i wytrzymała bateria to dodatkowe atuty.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

21/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Maszynka jakościowo b. dobra

Produkt wysokiej jakości, łatwy w eksplotacji i wydajny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 