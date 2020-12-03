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Skuskite galvos plaukus net sunkiai pasiekiamose vietose
Unikali 180° pasisukanti ši „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės galvutė padės lengvai pasiekti net sudėtingiausias vietas, todėl galėsite patys kaskart preciziškai apsikirpti plaukus. Arba uždėkite galvos skutimo priedą ir galėsite švariai nusiskusti.
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
14 ilgio nustatymų
60 min. be laido /1 val. krovimas
Dėklas ir skutimo priedas
Naudodami pasukamą galvutę galėsite pasukti plaukų kirpimo mašinėlę reikiamu kampu. Galėsite pasukti galvutę ir kirpti plaukus sunkiai pasiekiamose vietose.
Sukurkite puikią šukuoseną nebijodami įsikirpti ar įsipjauti. Uždėkite galvos plaukų skutimo priedą ir sukurkite nepriekaištingą šukuoseną.
Pasukite integruotą didinimo žiedą, esantį po plaukų kirpimo mašinėlės galvute, kad galėtumėte pasirinkti ir užfiksuoti jums tinkantį ilgio nustatymą. Naudodami dvejas šukas galėsite naudoti ilgio nustatymus nuo 1 mm iki 15 mm (kiekvienas ilgio nustatymas yra tiksliai per 2 mm nuo ankstesniojo). Naudokite specialias koregavimo šukas, kad suformuotumėte trumpą šukuoseną... arba naudokite plaukų kirpimo mašinėlę be šukų ir apsikirpkite palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
4.4
iš 5
19
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Maslochow4
03/12/2020
Polska
Szkoda ,że został wycofany z oferty
Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.
Argumentai už
cena,uniwersalność i wszechstronność
Argumentai prieš
Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Naudojimo data 2018-12-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Naudojimo data 2018-12-03
lukto
04/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
świetny sprzęt do samodzielnego sprzętu
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Maszynka świetnie sprawdza się przy bardzo krótkim strzyżeniu (nawet 1 mm). Świetny patent z obrotową głowicą umożliwia wygodne samodzielne strzyżenie. Umiarkowana głośność i wytrzymała bateria to dodatkowe atuty.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
egas75
21/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Maszynka jakościowo b. dobra
Produkt wysokiej jakości, łatwy w eksplotacji i wydajny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.