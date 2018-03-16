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Nutraukta gamyba
RQ111/50
Išreikškite savo stilių
Įstatomą barzdos formavimo prietaisą galima naudoti kartu su „Philips SensoTouch“ ar „Arcitec“ barzdaskute, todėl galėsite suformuoti norimos formos barzdą.
„SmartClick“ priedas
5 ilgio nustatymai
Naudodami barzdos ir ūsų šukas galėsite suformuoti puikią iki 5 mm ilgio barzdą.
Paverskite savo skustuvą kirptuvu 2 paprastais veiksmais. 1. Pakelkite skutimo galvutę nuo skustuvo; 2. Uždėkite barzdos formavimo priedą.
Norėdami naudoti tikslų kirptuvą su 0,5 mm ilgio šerių nustatymu paprasčiausiai nuimkite šukas.
2.4
iš 5
7
Atsiliepimai
Hans1981
16/03/2018
Česká republika
jednoduchý zastřihovač
univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Rabka
03/05/2013
Polska
Przydatna nakladka w trakcie podrozy
Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Dinihun59
03/07/2018
Magyarország
Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.
Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej