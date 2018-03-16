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Nutraukta gamyba

SmartClickbarzdos formavimo prietaisas

RQ111/50

2.4

| (7) Atsiliepimai

Išreikškite savo stilių

Įstatomą barzdos formavimo prietaisą galima naudoti kartu su „Philips SensoTouch“ ar „Arcitec“ barzdaskute, todėl galėsite suformuoti norimos formos barzdą.

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Išplėskite galimybes

Išreikškite savo stilių

  • „SmartClick“ priedas

  • 5 ilgio nustatymai

Barzdos ir ūsų šukos su 5 ilgio nustatymais

Barzdos ir ūsų šukos su 5 ilgio nustatymais

Naudodami barzdos ir ūsų šukas galėsite suformuoti puikią iki 5 mm ilgio barzdą.

Lengva uždėti ir nuimti

Lengva uždėti ir nuimti

Paverskite savo skustuvą kirptuvu 2 paprastais veiksmais. 1. Pakelkite skutimo galvutę nuo skustuvo; 2. Uždėkite barzdos formavimo priedą.

Tikslus kirptuvas padės sukurti smulkiausias stiliaus detales

Tikslus kirptuvas padės sukurti smulkiausias stiliaus detales

Norėdami naudoti tikslų kirptuvą su 0,5 mm ilgio šerių nustatymu paprasčiausiai nuimkite šukas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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2.4

iš 5

7

Atsiliepimai

3
2

16/03/2018

Česká republika

Česká republika

jednoduchý zastřihovač

univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

03/05/2013

Polska

Polska

Przydatna nakladka w trakcie podrozy

Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

03/07/2018

Magyarország

Magyarország

Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.

Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

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