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SA3CNT16K/12
Nesuskaičiuojamos programos ir žaidimai vos palietus
„GoGear Connect“ – tai idealus kelionių pramogų įrenginys. Siųskitės nesuskaičiuojamas „Android“ programas ir žaidimus. Mėgaukitės sodriu garsu iš garsą izoliuojančių ausinių, kurį užtikrina „FullSound“ ir „Surround for Movies“, arba per galingą integruotą garsiakalbį.
„Connect 3“
16 GB*
Mėgaukitės puikiomis programomis iš „Android Market“. Tiesiog spustelėkite piktogramą ant „GoGear“ ir prisijunkite prie „Android Market“ per „Wi-Fi“, pradėkite ieškoti programų, kurias pateikė patikimi trečiųjų šalių teikėjai. Norėdami pritaikyti „GoGear“ pagal savo poreikius, atsisiųskite žaidimų, įrankių, el. knygų ar programų nemokamai arba pigiai. Naudodamiesi aiškia, paprasta sąsaja galėsite naršyti po programas, kurias galima surūšiuoti pagal įvertinimą, kategoriją ar populiarumą. Atsisiųskite programas tiesiai į „GoGear“ ir iškart jomis naudokitės. „GoGear“ padeda leistis į nepakartojamą įspūdžių kelionę.
Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso detales ir stulbinamai praturtina ir patobulina garsą, todėl muzika iš CD disko galėsite mėgautis be jokių iškraipymų. „FullSound“ veikdama pagal papildomo garso apdorojimo algoritmą sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir naujausios kartos skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą. To rezultatas – sodresni žemieji dažniai, stipresnis vokalas ir ryškesnis instrumentų skleidžiamas garsas, girdima kiekviena detalė. Atraskite MP3 muziką iš naujo klausydamiesi natūralaus garso, kuris sujaudins jus iki sielos gelmių ir privers judėti.
Erdvinis filmų garsas – tai moderni garso technologija, kuri tiesiogiai analizuoja kiekvieną filmo ar vaizdo įrašo garso šaltinį ir atkuria natūralų garsą su visais jo elementais reikiamoje vietoje. Tada apdoroti garso elementai siunčiami tiesiogiai į ausines, kurios įstatomos į ausis. Erdvinio filmų garso funkcija pagal realų garso takelio turinį sukuria natūralią akustinę erdvę. Dėl to klausytojas pasijunta įvykių sūkuryje ir gali mėgautis natūraliu erdviniu garsu – tokiu, kokį numatė filmo garso inžinieriai.
Apdovanojimai
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Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, kurioms naudojamas 64 kbps WMA arba 128 kbps MP3 šifravimas.
Realusis perdavimo greitis priklauso nuo naudojamos operacinės sistemos ir programinės įrangos konfigūracijos.
1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.
Pagaminta „Philips“