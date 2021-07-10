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Neįtikėtini ritmai, ryškios šviesos
Išlaisvinkite ritmą! „Philips ShoqBox SB300“ galingus žemuosius dažnius atkuria per du žemųjų dažnių skleistuvus. Dar daugiau energijos suteikia į ritmą pulsuojančios šviesos. Tvirtas, atsparus smūgiams ir vandeniui: renkite vakarėlį bet kur.
„Bluetooth®“
Atsparus vandeniui ir smūgiams
Įvairiaspalvės šviesos
Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.
Ženkite į šviesą ir mėgaukitės galingais žemaisiais dažniais ryškioje šviesoje. Įvairios spalvos pulsuoja muzikos ritmu, taip suteikdamos muzikai daugiau gyvybės ir energijos jūsų vakarėliui. O jei jums labiau patinka šokti tamsoje, tai taip pat ne bėda. Tereikia spustelėti mygtuką.
Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet kokiu atveju veikia puikiai.
4.9
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Argumentai už
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Argumentai prieš
Przydałoby się radio FM
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2021-06-10
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2021-06-10
Jerzydian
27/05/2018
Polska
Mały wymiarami ale mocny
1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Maxiss
28/12/2017
Polska
Bardzo dobra jakość dżwięku !
Jestem bardzo mile zaskoczony siłą brzmienia tego małego głośniczka. Z łatwością nagłośnił 23m2 pokój. Solidne wykonanie, plastiki dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Głośnik odtwarza dźwięk podczas ładowania - działa normalnie jak na kablu zasilającym. Ogólnie mocny, zgrabny skurczybyk :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy