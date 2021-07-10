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Nutraukta gamyba

ShoqBoxbelaidis nešiojamasis garsiakalbis

SB300B/00

4.9

| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Neįtikėtini ritmai, ryškios šviesos

Išlaisvinkite ritmą! „Philips ShoqBox SB300“ galingus žemuosius dažnius atkuria per du žemųjų dažnių skleistuvus. Dar daugiau energijos suteikia į ritmą pulsuojančios šviesos. Tvirtas, atsparus smūgiams ir vandeniui: renkite vakarėlį bet kur.

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Neįtikėtini ritmai, ryškios šviesos

  • „Bluetooth®“

  • Atsparus vandeniui ir smūgiams

  • Įvairiaspalvės šviesos

Integruota įkraunama baterija, kad vakarėlis nesibaigtų

Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.

Mėgaukitės apšvietimu! Ryškios įvairiaspalvės šviesos pulsuoja kartu su ritmu

Mėgaukitės apšvietimu! Ryškios įvairiaspalvės šviesos pulsuoja kartu su ritmu

Ženkite į šviesą ir mėgaukitės galingais žemaisiais dažniais ryškioje šviesoje. Įvairios spalvos pulsuoja muzikos ritmu, taip suteikdamos muzikai daugiau gyvybės ir energijos jūsų vakarėliui. O jei jums labiau patinka šokti tamsoje, tai taip pat ne bėda. Tereikia spustelėti mygtuką.

Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti laisvomis rankomis

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet kokiu atveju veikia puikiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Argumentai už

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Argumentai prieš

Przydałoby się radio FM

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2021-06-10

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2021-06-10

27/05/2018

Polska

Polska

Mały wymiarami ale mocny

1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

28/12/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dżwięku !

Jestem bardzo mile zaskoczony siłą brzmienia tego małego głośniczka. Z łatwością nagłośnił 23m2 pokój. Solidne wykonanie, plastiki dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Głośnik odtwarza dźwięk podczas ładowania - działa normalnie jak na kablu zasilającym. Ogólnie mocny, zgrabny skurczybyk :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.