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Nutraukta gamyba

VisaPure EssentialVeido priežiūros priemonė

SC5275/10

4.8

| (219) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

Švari, švelni ir spindinti oda

„Philips VisaPure Essential“ pristato naują veido valymo technologiją, kuri be didesnių pastangų kasdienę veido valymo rutiną perkels į naują lygmenį. Švelnus būdas turėti švarią, minkštą ir švytinčią odą.

Peržiūrėti visas naudas

10 kartų geresnis valymas *

Švari, švelni ir spindinti oda

  • „DualMotion“ technologija

  • Valymas

  • 2 valymo šepetėlio galvutės, maišelis

  • 2 intensyvumo nustatymai

10 kartų geresnis valymas, kad oda būtų švari ir švelni

10 kartų geresnis valymas, kad oda būtų švari ir švelni

„Philips VisaPure Essential“ pristato naują technologiją, kuri be didesnių pastangų kasdienę veido valymo rutiną perkels į naują lygmenį. Švelnus būdas puoselėti švarią, minkštą ir švytinčią odą.

Besisukanti ir vibruojanti galvutė

Besisukanti ir vibruojanti galvutė

Šepetėlis sukasi ir vibruoja. Dėl vertikalių pulsuojančių judesių švelniai atskiria nešvarumus, įskaitant purvą, negyvas odos ląsteles ir makiažo likučius. Sukamieji judesiai šalina nešvarumus ir geriau nuvalo odą. Koordinuoti šerių judesiai nuodugniai ir atsargiai išvalo odą.

1 min. programa (laikmatis) visam veidui.

1 min. programa (laikmatis) visam veidui.

Veidą galima padalinti į atskiras sritis. Išmanusis odos srities laikmatis praneša, kada laikas pereiti prie kitos odos srities. Įrenginys automatiškai išsijungia, kai baigiama viso veido programa. Valymo programa trunka 1 minutę.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

219

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

12/09/2015

Lietuva

Lietuva

Funkcionalus - išmanus - patogus naudoti

Jau kurį laiką naudoju šį aparatą - labai funkcionalus, patogus naudoti. Puikiai išvalo, nušveičia odą - ji tapo švaresnė, lygesnė, skaistesnė, švelnesnė ir minkštesnė. Man šis daiktas buvo malonus atradimas, nes tikrai puoselėja odą ir ją prižiūrėti dar niekada nebuvo taip paprasta, saugu, įdomu, greita ir lengva.Rekomenduoju išbandyti!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/10 Veido priežiūros priemonė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/10 Veido priežiūros priemonė

02/09/2018

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

13/12/2017

Latvija

Latvija

Lieliska sejas attīrīšanas ierīce

Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

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Atsakomybės apribojimai

  1. 10 kartų veiksmingesnis už valymą rankomis, tačiau toks pat švelnus. Palyginti su makiažo valymu rankomis.