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Nutraukta gamyba
Švari, švelni ir spindinti oda
„Philips VisaPure Essential“ pristato naują veido valymo technologiją, kuri be didesnių pastangų kasdienę veido valymo rutiną perkels į naują lygmenį. Švelnus būdas turėti švarią, minkštą ir švytinčią odą.
„DualMotion“ technologija
Valymas
2 valymo šepetėlio galvutės, maišelis
2 intensyvumo nustatymai
„Philips VisaPure Essential“ pristato naują technologiją, kuri be didesnių pastangų kasdienę veido valymo rutiną perkels į naują lygmenį. Švelnus būdas puoselėti švarią, minkštą ir švytinčią odą.
Šepetėlis sukasi ir vibruoja. Dėl vertikalių pulsuojančių judesių švelniai atskiria nešvarumus, įskaitant purvą, negyvas odos ląsteles ir makiažo likučius. Sukamieji judesiai šalina nešvarumus ir geriau nuvalo odą. Koordinuoti šerių judesiai nuodugniai ir atsargiai išvalo odą.
Veidą galima padalinti į atskiras sritis. Išmanusis odos srities laikmatis praneša, kada laikas pereiti prie kitos odos srities. Įrenginys automatiškai išsijungia, kai baigiama viso veido programa. Valymo programa trunka 1 minutę.
4.8
iš 5
219
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Organza1
12/09/2015
Lietuva
Funkcionalus - išmanus - patogus naudoti
Jau kurį laiką naudoju šį aparatą - labai funkcionalus, patogus naudoti. Puikiai išvalo, nušveičia odą - ji tapo švaresnė, lygesnė, skaistesnė, švelnesnė ir minkštesnė. Man šis daiktas buvo malonus atradimas, nes tikrai puoselėja odą ir ją prižiūrėti dar niekada nebuvo taip paprasta, saugu, įdomu, greita ir lengva.Rekomenduoju išbandyti!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/10 Veido priežiūros priemonė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/10 Veido priežiūros priemonė
SantaBaum
02/09/2018
Latvija
Lielisks produkts
Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
eliinaj
13/12/2017
Latvija
Lieliska sejas attīrīšanas ierīce
Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
10 kartų veiksmingesnis už valymą rankomis, tačiau toks pat švelnus. Palyginti su makiažo valymu rankomis.