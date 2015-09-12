30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Efektyvus, švelnus valymas problematiškai odai
Valymas naudojant „VisaPure Anti-Blemish“ vyksta dviem etapais ir neleidžia atsirasti problemoms, kaip nutinka valant rankomis. Toks valymas sumažina odos riebumą ir pašalina negyvas odos ląsteles, kurios galėtų užkimšti poras.
„DualMotion“ technologija
Valymas
2 galvutės problematiškai odai
2 intensyvumo nustatymai
Ilgi „VisaPure“ problematiškos odos šepetėlio šereliai geriau pasiekia poras ir pašalina riebalus bei negyvas odos ląsteles, kad neužsikimštų poros.
Kurdami problematiškai odai skirtą šepetėlį siekėme apriboti blogųjų bakterijų poveikį. Bendradarbiaudami su pripažintais dermatologais ir bakterijų ekspertais sukūrėme šepetėlį, kuris sugeria labai nedaug vandens. Jis išdžiūna labai greitai ir taip užkertamas kelias bakterijų vystymuisi.
Problematiškai odai skirto šepetėlio kūrime dalyvavo keletas gydytojų ir dermatologų, todėl buvo atsižvelgta į viską, kas svarbu rūpinantis problematiška oda.
4.8
iš 5
219
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Organza1
12/09/2015
Lietuva
Funkcionalus - išmanus - patogus naudoti
Jau kurį laiką naudoju šį aparatą - labai funkcionalus, patogus naudoti. Puikiai išvalo, nušveičia odą - ji tapo švaresnė, lygesnė, skaistesnė, švelnesnė ir minkštesnė. Man šis daiktas buvo malonus atradimas, nes tikrai puoselėja odą ir ją prižiūrėti dar niekada nebuvo taip paprasta, saugu, įdomu, greita ir lengva.Rekomenduoju išbandyti!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/10 Veido priežiūros priemonė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/10 Veido priežiūros priemonė
SantaBaum
02/09/2018
Latvija
Lielisks produkts
Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
eliinaj
13/12/2017
Latvija
Lieliska sejas attīrīšanas ierīce
Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce