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Nutraukta gamyba

VisaPure EssentialVeido priežiūros priemonė

SC5278/13

4.8

| (219) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

Efektyvus, švelnus valymas problematiškai odai

Valymas naudojant „VisaPure Anti-Blemish“ vyksta dviem etapais ir neleidžia atsirasti problemoms, kaip nutinka valant rankomis. Toks valymas sumažina odos riebumą ir pašalina negyvas odos ląsteles, kurios galėtų užkimšti poras.

Peržiūrėti visas naudas

Geresnis riebalų pašalinimas nei valant ranka

Efektyvus, švelnus valymas problematiškai odai

  • „DualMotion“ technologija

  • Valymas

  • 2 galvutės problematiškai odai

  • 2 intensyvumo nustatymai

Plonais ilgais šereliais poros išvalomos geriau nei rankomis

Plonais ilgais šereliais poros išvalomos geriau nei rankomis

Ilgi „VisaPure“ problematiškos odos šepetėlio šereliai geriau pasiekia poras ir pašalina riebalus bei negyvas odos ląsteles, kad neužsikimštų poros.

Nailoniniai šereliai sugeria mažai vandens

Kurdami problematiškai odai skirtą šepetėlį siekėme apriboti blogųjų bakterijų poveikį. Bendradarbiaudami su pripažintais dermatologais ir bakterijų ekspertais sukūrėme šepetėlį, kuris sugeria labai nedaug vandens. Jis išdžiūna labai greitai ir taip užkertamas kelias bakterijų vystymuisi.

Pakankamai švelnus ir skirtas problematiškai odai

Pakankamai švelnus ir skirtas problematiškai odai

Problematiškai odai skirto šepetėlio kūrime dalyvavo keletas gydytojų ir dermatologų, todėl buvo atsižvelgta į viską, kas svarbu rūpinantis problematiška oda.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

219

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

12/09/2015

Lietuva

Lietuva

Funkcionalus - išmanus - patogus naudoti

Jau kurį laiką naudoju šį aparatą - labai funkcionalus, patogus naudoti. Puikiai išvalo, nušveičia odą - ji tapo švaresnė, lygesnė, skaistesnė, švelnesnė ir minkštesnė. Man šis daiktas buvo malonus atradimas, nes tikrai puoselėja odą ir ją prižiūrėti dar niekada nebuvo taip paprasta, saugu, įdomu, greita ir lengva.Rekomenduoju išbandyti!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/10 Veido priežiūros priemonė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/10 Veido priežiūros priemonė

02/09/2018

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

13/12/2017

Latvija

Latvija

Lieliska sejas attīrīšanas ierīce

Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

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