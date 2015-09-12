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Nutraukta gamyba

VisaPure Advancedveido priežiūra namuose

SC5370/10

4.8

| (181) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Švytinti, atsigavusi ir atsinaujinusi oda

„VisaPure Advanced“ – veido priežiuros priemonė, kuri padės profesionaliai pasirūpinti savo oda. Jūsų oda bus švytinti, atsinaujinusi ir atsigavusi. Mėgaukitės švaria, švelnia ir atsigavusia oda, kuri sveikai spindi.<br><br><br><br><br><br><br>

Peržiūrėti visas naudas

Pažangus veido valymo aparatas






Švytinti, atsigavusi ir atsinaujinusi oda

  • Priderinta „DualMotion“ technologija

  • Valo, masažuoja ir atgaivina akis

  • 3 galvutės, krepšelis, laikymo padėklas

  • 2 intensyvumo nustatymai

Galvutes lengva valyti šiltu vandeniu ir muilu

Galvutes lengva valyti. Tiesiog nuplaukite jas kriauklėje šiltu vandeniu ir muilu.

Pritaikyta „DualMotion“ ir išmanusis galvutės atpažinimas

Pritaikyta „DualMotion“ ir išmanusis galvutės atpažinimas

„VisaPure Advanced“ turi pritaikytą „DualMotion“ technologiją. Kiekvienai su „VisaPure“ pridedamai galvutei galima nustatyti skirtingus sukimosi ir vibravimo lygmenis. Rankenoje ir naujuose prieduose įdiegta pažangi NFC žyma su pažangia ir išmania galvutės atpažinimo funkcija. Tai reiškia, kad rankena iškart atpažįsta uždėtą specialią galvutę. Taip jūs galite mėgautis priderintomis „DualMotion“ technologijos programomis ir skirtingais jų pranašumais.

Padeda geriau įsigerti mėgstamiems odos priežiūros produktams

Padeda geriau įsigerti mėgstamiems odos priežiūros produktams

Valant „VisaPure“ pašalinami makiažo likučiai, pažeistos ir negyvos odos ląstelės. Dėl giluminio valymo jūsų mėgstami veido priežiūros produktai, pvz., kremai, serumai ir esencijos, įsigeria į odą dar geriau.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-612383 vaizdas
  • AWARD-612371 vaizdas

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

181

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

12/09/2015

Lietuva

Lietuva

good stuff

Na pries tai rasanciam komentaras. Oda tapo gal ir sausesne, bet tik gal todel, kad nenaudoji po sveitimo drekinamojo veido kremo. Sveitimas tai tik viena is triju proceduru, kai po sveitimo reikia ir pamaitinti ir sudrekinti oda kremais.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė

17/08/2016

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Izcils produkts skaistumkopšanā

Ierīce ir ļoti ērta lietošanā un sniedz acīmredzamus rezultātus

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

30/11/2015

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Vērtīgs ieguldījums!

Iesaku, galvenokārt masāžas galviņas dēļ! Lieliski apasiņo šūnas, kas nozīmē- apgādā tās ar skābekli! ;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

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Atsakomybės apribojimai

  1. 10 kartų veiksmingesnis už valymą rankomis, tačiau toks pat švelnus. Palyginti su makiažo valymu rankomis.