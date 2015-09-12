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Nutraukta gamyba
Švytinti, atsigavusi ir atsinaujinusi oda
„VisaPure Advanced“ – veido priežiuros priemonė, kuri padės profesionaliai pasirūpinti savo oda. Jūsų oda bus švytinti, atsinaujinusi ir atsigavusi. Mėgaukitės švaria, švelnia ir atsigavusia oda, kuri sveikai spindi.<br><br><br><br><br><br><br>
Priderinta „DualMotion“ technologija
Valo, masažuoja ir atgaivina akis
3 galvutės, krepšelis, laikymo padėklas
2 intensyvumo nustatymai
Galvutes lengva valyti. Tiesiog nuplaukite jas kriauklėje šiltu vandeniu ir muilu.
„VisaPure Advanced“ turi pritaikytą „DualMotion“ technologiją. Kiekvienai su „VisaPure“ pridedamai galvutei galima nustatyti skirtingus sukimosi ir vibravimo lygmenis. Rankenoje ir naujuose prieduose įdiegta pažangi NFC žyma su pažangia ir išmania galvutės atpažinimo funkcija. Tai reiškia, kad rankena iškart atpažįsta uždėtą specialią galvutę. Taip jūs galite mėgautis priderintomis „DualMotion“ technologijos programomis ir skirtingais jų pranašumais.
Valant „VisaPure“ pašalinami makiažo likučiai, pažeistos ir negyvos odos ląstelės. Dėl giluminio valymo jūsų mėgstami veido priežiūros produktai, pvz., kremai, serumai ir esencijos, įsigeria į odą dar geriau.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
181
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Geras
12/09/2015
Lietuva
good stuff
Na pries tai rasanciam komentaras. Oda tapo gal ir sausesne, bet tik gal todel, kad nenaudoji po sveitimo drekinamojo veido kremo. Sveitimas tai tik viena is triju proceduru, kai po sveitimo reikia ir pamaitinti ir sudrekinti oda kremais.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė
Arina85
17/08/2016
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Izcils produkts skaistumkopšanā
Ierīce ir ļoti ērta lietošanā un sniedz acīmredzamus rezultātus
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Linda
30/11/2015
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Vērtīgs ieguldījums!
Iesaku, galvenokārt masāžas galviņas dēļ! Lieliski apasiņo šūnas, kas nozīmē- apgādā tās ar skābekli! ;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
10 kartų veiksmingesnis už valymą rankomis, tačiau toks pat švelnus. Palyginti su makiažo valymu rankomis.