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Nutraukta gamyba
Tvirtesnė, jaunatviškesnė oda
Pagyvinkite odą ir išlaikykite jos natūralią jaunatvišką išvaizdą pasitelkę „VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation“ sistemą. Masažuoja odą, skatina kraujotaką ir šalina negyvas odos ląsteles – taip sudaromos sąlygos ląstelėms atsinaujinti natūraliai.
Odos paviršiaus jauninimo procedūros
su jautriu ir įprastu antgaliu
„Philips VisaCare“ mikrodermabrazijos sistema stimuliuojamas odos paviršiaus jauninimo procesas, oda tampa stangresnė, lygesnė ir akivaizdžiai spindinti.
93 % tyrime dalyvavusių moterų nurodė akimirksniu pajutusios, kad jų oda lygesnė. 84 % sutiko, kad jų oda atrodo labiau spindinti, o 84 % pastebėjo, kad jų oda atrodo sveikiau*.
Masažuoja odą, skatina kraujotaką ir šalina negyvas odos ląsteles – taip sudaromos sąlygos ląstelėms atsinaujinti natūraliai.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
185
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Agnese
04/09/2015
Latvija
Sajūtas- fantastiskas!
Rezultāts bija necerēti labs- jau pēc pirmās lietošanas reizes āda bija daudz gludāka. Klājot tonālo krēmu pēc ierīces lietošanas, rezultāts bija īpaši jūtams- āda gluda un mirdzoša. Iesākumā nedaudz biedēja apsārtums, kas radās ierīces lietošanas brīdī, taču tas pazuda pāris minūšu laikā. Paldies- mana sejas āda kopš ierīces lietošanas kļuvusi daudz gludāka un tvirtāka.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija
Wrocek
27/12/2021
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Spełnia swoją rolę
Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie
Argumentai už
urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry
Argumentai prieš
bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Naudojimo data 2020-12-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Naudojimo data 2020-12-27
Lipka1
25/04/2020
Polska
faktycznie działa
Praktycznie takie samo działanie jak w salonie piękności. Stosuję regularnie. Pozbyłam się przebarwień, szorstkich miejsc na skórze twarzy... Jeden minus, ale konkretny: brak możliwości dokupienia nasadek.
Argumentai už
skuteczny, poręczny
Argumentai prieš
niedostępne w sklepach "wymienne" nasadki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Naudojimo data 2019-03-25
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Naudojimo data 2019-03-25
Nepriklausomų tyrimų rezultatai su 75 naudotojais po 4 savaičių procedūrų, JK, 2014 m.