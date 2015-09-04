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Nutraukta gamyba

VisaCareMikrodermabrazija

SC6240/01

4.8

| (185) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

3 Apdovanojimai

Tvirtesnė, jaunatviškesnė oda

Pagyvinkite odą ir išlaikykite jos natūralią jaunatvišką išvaizdą pasitelkę „VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation“ sistemą. Masažuoja odą, skatina kraujotaką ir šalina negyvas odos ląsteles – taip sudaromos sąlygos ląstelėms atsinaujinti natūraliai.

Peržiūrėti visas naudas

su „Philips VisaCare“ mikrodermabrazijos sistema

Tvirtesnė, jaunatviškesnė oda

  • Odos paviršiaus jauninimo procedūros

  • su jautriu ir įprastu antgaliu

Jaunatviškai atrodančiai odai

„Philips VisaCare“ mikrodermabrazijos sistema stimuliuojamas odos paviršiaus jauninimo procesas, oda tampa stangresnė, lygesnė ir akivaizdžiai spindinti.

Spindinti, lygesnė ir stangresnė oda vos per 4–6 savaites

Spindinti, lygesnė ir stangresnė oda vos per 4–6 savaites

93 % tyrime dalyvavusių moterų nurodė akimirksniu pajutusios, kad jų oda lygesnė. 84 % sutiko, kad jų oda atrodo labiau spindinti, o 84 % pastebėjo, kad jų oda atrodo sveikiau*.

„DualAction Air Lift & Exfoliation“ sistema

„DualAction Air Lift & Exfoliation“ sistema

Masažuoja odą, skatina kraujotaką ir šalina negyvas odos ląsteles – taip sudaromos sąlygos ląstelėms atsinaujinti natūraliai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-612383 vaizdas
  • AWARD-3620596 vaizdas
  • AWARD-612371 vaizdas

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

185

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

04/09/2015

Latvija

Latvija

Sajūtas- fantastiskas!

Rezultāts bija necerēti labs- jau pēc pirmās lietošanas reizes āda bija daudz gludāka. Klājot tonālo krēmu pēc ierīces lietošanas, rezultāts bija īpaši jūtams- āda gluda un mirdzoša. Iesākumā nedaudz biedēja apsārtums, kas radās ierīces lietošanas brīdī, taču tas pazuda pāris minūšu laikā. Paldies- mana sejas āda kopš ierīces lietošanas kļuvusi daudz gludāka un tvirtāka.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija

27/12/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Spełnia swoją rolę

Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie

Argumentai už

urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry

Argumentai prieš

bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Naudojimo data 2020-12-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Naudojimo data 2020-12-27

25/04/2020

Polska

Polska

faktycznie działa

Praktycznie takie samo działanie jak w salonie piękności. Stosuję regularnie. Pozbyłam się przebarwień, szorstkich miejsc na skórze twarzy... Jeden minus, ale konkretny: brak możliwości dokupienia nasadek.

Argumentai už

skuteczny, poręczny

Argumentai prieš

niedostępne w sklepach "wymienne" nasadki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Naudojimo data 2019-03-25

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Naudojimo data 2019-03-25

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  1. Nepriklausomų tyrimų rezultatai su 75 naudotojais po 4 savaičių procedūrų, JK, 2014 m.