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32
d
Dienos
07
h
Valandos
59
m
Minutės
59
s
Sekundės
Nutraukta gamyba
Paprasta girdėti savo kūdikį
Užtikrina saugų ryšį namuose ir šalia jų bei minimalius kitų įrenginių trukdžius.
Minimalus kitų stebėjimo įrenginių trukdžių poveikis.
Galite reguliuoti garso ir garsumo lygius, kad išgirstumėte menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį
Prisisegus dirželio sąsagą rankos lieka neužimtos, neribojamas judesys.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Aeus
28/06/2012
Polska
Bardzo prosty w obsłudze
Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.