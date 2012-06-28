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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventAnaloginis kūdikių stebėjimo prietaisas

SCD481/00

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Paprasta girdėti savo kūdikį

Užtikrina saugų ryšį namuose ir šalia jų bei minimalius kitų įrenginių trukdžius.

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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Veikia 200m spinduliu

Paprasta girdėti savo kūdikį

Minimalus kitų stebėjimo įrenginių trukdžių poveikis

Minimalus kitų stebėjimo įrenginių trukdžių poveikis.

Galite pasirinkti labiausiai jūsų aplinkai tinkantį garsumo lygį

Galite pasirinkti labiausiai jūsų aplinkai tinkantį garsumo lygį

Galite reguliuoti garso ir garsumo lygius, kad išgirstumėte menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį

Prisisegus dirželio sąsagą rankos lieka neužimtos, neribojamas judesys

Prisisegus dirželio sąsagą rankos lieka neužimtos, neribojamas judesys

Prisisegus dirželio sąsagą rankos lieka neužimtos, neribojamas judesys.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

28/06/2012

Polska

Polska

Bardzo prosty w obsłudze

Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 