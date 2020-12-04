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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Būtinam komfortui
6–18 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*
Su mūsų apsaugine rankenėle bet kada lengvai ištrauksite kūdikio čiulptuką. Net mažos rankytės gali ją suimti!
4.8
iš 5
85
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Gorzata80
04/12/2020
Polska
Uwielbiamy te smoczki
Smoczki Avent przypadły do gustu synkowi od urodzenia lubimy te wesołe buźki przezroczysta obwódkę i wycięcie pod nosek
Argumentai už
Kolor kształt
Argumentai prieš
Nie ma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/24 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/24 Smoczek z serii Classic +
MamaFilipka30
15/08/2016
Polska
Szczerze bardzo polecam produkt. Smoczki nie tylko ładnie wygladaja ale maja równiez wspaniały kształt. Malutka je uwielbia
jestem mega zadowolona i polecam wszystkim smoczki firmy Philips. mAJA SAME ZALETY
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
magdalena0712
15/08/2016
Polska
Szczerze bardzo polecam produkt. Smoczki nie tylko ładnie wygladaja ale maja równiez wspaniały kształt. Malutka je uwielbia
jestem mega zadowolona i polecam wszystkim smoczki firmy Philips. mAJA SAME ZALETY
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
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Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
2014 m. metų gamintojas