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Nutraukta gamyba
SCF257/00
Pasiruoškite maitinti krūtimi
„Philips Avent“ maitinimo krūtimi priemonių rinkinys padės jums pirmosiomis maitinimo krūtimi dienomis.
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Krūtų priežiūra
Kad visą dieną jaustumėtės sausai ir patogiai.
Specialiai sukurti su didesne sugėrimo geba patogiam poilsiui visą naktį.
Naudokite šiltas pieno tėkmei iš krūtų stimuliuoti – Naudokite šaltas krūtims nuraminti ir atpalaiduoti – Pateikiamos su papildomomis minkštomis movomis, kad būtų dar patogiau
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