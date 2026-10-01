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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMaitinimo krūtimi būtiniausių daiktų rinkinys

SCF257/00

Pasiruoškite maitinti krūtimi

„Philips Avent“ maitinimo krūtimi priemonių rinkinys padės jums pirmosiomis maitinimo krūtimi dienomis.

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„Avent“ maitinimo krūtimi rinkinys

Pasiruoškite maitinti krūtimi

  • Krūtų priežiūra

12x dieninių krūtų įdėklų

12x dieninių krūtų įdėklų

Kad visą dieną jaustumėtės sausai ir patogiai.

6x naktinių krūtų įdėklų

Specialiai sukurti su didesne sugėrimo geba patogiam poilsiui visą naktį.

2x dvejopos paskirties gelinės šiluminės pagalvėlės

Naudokite šiltas pieno tėkmei iš krūtų stimuliuoti – Naudokite šaltas krūtims nuraminti ir atpalaiduoti – Pateikiamos su papildomomis minkštomis movomis, kad būtų dar patogiau

Techninės savybės

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.