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Nutraukta gamyba
Itin patogus ir veiksmingas sterilizavimas
Dėl savo pritaikomo dydžio sterilizatorius „keturi viename“ užima mažiau virtuvės ploto. Naudodami pateikiamą indaplovės krepšelį patogiai sudėsite smulkius daiktus į indaplovę, o paskui juos visus kartu lengvai perkelsite į sterilizatorių.
Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų
Sterilizuoja per 6 minutes
Telpa 6 „Philips Avent“ buteliukai
Reg. „keturi viename“ konstrukcija
Sterilizatorius pasižymi unikalia moduline konstrukcija, todėl buteliukus ir priedus uždėsite patogiai ir bus nesunku viską tvarkyti. Uždėti ir nuimti labai patogu. Be to, užima nedaug vietos virtuvėje. Naudodami pateikiamą indaplovės krepšelį patogiai sudėsite smulkius daiktus į indaplovę, o paskui juos visus kartu lengvai perkelsite į sterilizatorių.
Sterilizatorius naudoja natūralų garą ir sterilizuoja kūdikių buteliukus ir kitus gaminius bei sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų be chemikalų. Galite būti ramūs – visi jūsų kūdikio buteliukai ir kiti gaminiai bus sterilūs.
Sterilizatorius išlaiko kūdikio buteliuko, pientraukio ir kt. turinį sterilų iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas.
4.7
iš 5
80
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Karabane
16/06/2016
Lietuva
Lengva naudotis
Puikus sterilizatorius, kuris yra tikras mamos pagalbininkas :) sterilizuoju buteliukus, čiulptukus, indelius. Mamoms nebereikės vargti ir virti buteliukus o tiesiog vieno paspaudimo pagalba lengvai išgarinsite buteliukus ! Puikus!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 „Keturi viename“ elektrinis garų sterilizatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 „Keturi viename“ elektrinis garų sterilizatorius
Daria1987
31/05/2016
Polska
Bardzo praktyczną rzecz
Super sprawa. Do tej pory ciągle gotowałam wodę i wyparzalam. Teraz wkładam buteleczki włączam i gotowe. Szybko wyparza i sam się wyłącza więc jest bezpieczny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1
Bartolomeo
20/02/2016
Polska
Świetny sterylizator
Sterylizator jest naprawdę super i dużą zaletą jest, że można go zostawić włączonego i pójść spać, sam się wyłączy. Jedyna moja uwaga dotyczy czasu sterylizacji i marketingu na tej stronie. Wszędzie jest napisane, że sterylizacja trwa 6 minut. W instrukcji jest też mowa o 6 minutach na sterylizację, ale dodatkowo 4 minuty trwa rozgrzewanie urządzenia (co już daje 10 minut). U nas trwa to ok. 13 minut. Jest to absolutnie akceptowalna wartość, ale warto pamiętać, że wartości podane na stronie są tylko częścią prawdy…
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.