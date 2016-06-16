GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Keturi viename“ elektrinis garų sterilizatorius

SCF286/03

4.7

| (80) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

Itin patogus ir veiksmingas sterilizavimas

Dėl savo pritaikomo dydžio sterilizatorius „keturi viename“ užima mažiau virtuvės ploto. Naudodami pateikiamą indaplovės krepšelį patogiai sudėsite smulkius daiktus į indaplovę, o paskui juos visus kartu lengvai perkelsite į sterilizatorių.

Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Pritaikomas ir lengvai užpildomas

Itin patogus ir veiksmingas sterilizavimas

  • Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų

  • Sterilizuoja per 6 minutes

  • Telpa 6 „Philips Avent“ buteliukai

  • Reg. „keturi viename“ konstrukcija

„Keturi viename“ modulinė sterilizatoriaus konstrukcija

„Keturi viename“ modulinė sterilizatoriaus konstrukcija

Sterilizatorius pasižymi unikalia moduline konstrukcija, todėl buteliukus ir priedus uždėsite patogiai ir bus nesunku viską tvarkyti. Uždėti ir nuimti labai patogu. Be to, užima nedaug vietos virtuvėje. Naudodami pateikiamą indaplovės krepšelį patogiai sudėsite smulkius daiktus į indaplovę, o paskui juos visus kartu lengvai perkelsite į sterilizatorių.

Natūralus garų sterilizavimas sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų

Sterilizatorius naudoja natūralų garą ir sterilizuoja kūdikių buteliukus ir kitus gaminius bei sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų be chemikalų. Galite būti ramūs – visi jūsų kūdikio buteliukai ir kiti gaminiai bus sterilūs.

Sterilus iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas

Sterilus iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas

Sterilizatorius išlaiko kūdikio buteliuko, pientraukio ir kt. turinį sterilų iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

80

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

16/06/2016

Lietuva

Lietuva

Lengva naudotis

Puikus sterilizatorius, kuris yra tikras mamos pagalbininkas :) sterilizuoju buteliukus, čiulptukus, indelius. Mamoms nebereikės vargti ir virti buteliukus o tiesiog vieno paspaudimo pagalba lengvai išgarinsite buteliukus ! Puikus!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 „Keturi viename“ elektrinis garų sterilizatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 „Keturi viename“ elektrinis garų sterilizatorius

31/05/2016

Polska

Polska

Bardzo praktyczną rzecz

Super sprawa. Do tej pory ciągle gotowałam wodę i wyparzalam. Teraz wkładam buteleczki włączam i gotowe. Szybko wyparza i sam się wyłącza więc jest bezpieczny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1

20/02/2016

Polska

Polska

Świetny sterylizator

Sterylizator jest naprawdę super i dużą zaletą jest, że można go zostawić włączonego i pójść spać, sam się wyłączy. Jedyna moja uwaga dotyczy czasu sterylizacji i marketingu na tej stronie. Wszędzie jest napisane, że sterylizacja trwa 6 minut. W instrukcji jest też mowa o 6 minutach na sterylizację, ale dodatkowo 4 minuty trwa rozgrzewanie urządzenia (co już daje 10 minut). U nas trwa to ok. 13 minut. Jest to absolutnie akceptowalna wartość, ale warto pamiętać, że wartości podane na stronie są tylko częścią prawdy…

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 