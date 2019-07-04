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Nutraukta gamyba
SCF602/02
Lengva paversti buteliuką puodeliu
„Philips Avent“ stebuklingasis puodelis be BPA nuostabiai neišsilaisto kratomas, mėtomas į viršų arba paguldytas ant šono, o gerti iš jo labai paprasta. Snapeliai su vožtuvais taip pat tinka ir maitinimo buteliukams, todėl jie neišsilaisto.
260 ml x 2
12 mėn. ir daugiau, mažylių snapelis
Užspaudžiamas dangtelis padės snapelį išlaikyti švarų ir neleis skysčiui išbėgti keliaujant
Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.
Kramtymui atsparus snapelis, skirtas vaikams, kurie jau moka gerti iš puodelio – puikiai tinka, kai dygsta dantukai
2.5
iš 5
4
Atsiliepimai
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/22 Дитяча чашка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka
Aga5
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.