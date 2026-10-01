30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SCF608/01
Higieniška ir keliaujant
Naudojant „Philips Avent“ mažylių puodelius mokyti gerti lengva. Ant viršaus uždedamas dangtelis išlaiko snapelį visą laiką švarų, net kai keliaujate. Puodelis puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti, nesvarbu, ar jis kratomas, ar metamas į viršų, tačiau iš jo lengva gerti.
260 ml
12 mėn. ir daugiau, mažylių snapelis
Su rankenėlėmis
Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.
Atsiliepimai
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.