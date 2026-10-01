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  • Gaminio nuotrauka iš priekio ir viršaus
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMažylio puodelis

SCF608/01

Higieniška ir keliaujant

Naudojant „Philips Avent“ mažylių puodelius mokyti gerti lengva. Ant viršaus uždedamas dangtelis išlaiko snapelį visą laiką švarų, net kai keliaujate. Puodelis puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti, nesvarbu, ar jis kratomas, ar metamas į viršų, tačiau iš jo lengva gerti.

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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Neišsilieja, lengva gurkštelėti

Higieniška ir keliaujant

  • 260 ml

  • 12 mėn. ir daugiau, mažylių snapelis

  • Su rankenėlėmis

Išsilieti neleidžiantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Išsilieti neleidžiantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Higienos sumetimais galite sterilizuoti visą puodelį

Higienos sumetimais galite sterilizuoti visą puodelį

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 