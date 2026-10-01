GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio ir viršaus
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio ir viršaus
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Avent“ dekoruotas puodelis

SCF609/01

Higieniška ir keliaujant

„Philips Avent“ greitesnės tėkmės puodelis puikiai tinka aktyviam mažyliui. Jis puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti – nesvarbu, ar jis kratomas, ar metamas į viršų, tačiau iš jo taip pat lengva gerti. Puodelis turi ant viršaus uždedamą dangtelį ir šoninį segtuką, kuriuo puodelį galima pritvirtinti prie diržo ar vežimėlio.

Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Neišsiliejantis puodelis su greitesne srove

Higieniška ir keliaujant

  • 340 ml

  • Sportinis snapelis, 18+ mėn.

Išsilieti neleidžiantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Išsilieti neleidžiantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Higienos sumetimais galite sterilizuoti visą puodelį

Higienos sumetimais galite sterilizuoti visą puodelį

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 