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Nutraukta gamyba
SCF609/01
Higieniška ir keliaujant
„Philips Avent“ greitesnės tėkmės puodelis puikiai tinka aktyviam mažyliui. Jis puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti – nesvarbu, ar jis kratomas, ar metamas į viršų, tačiau iš jo taip pat lengva gerti. Puodelis turi ant viršaus uždedamą dangtelį ir šoninį segtuką, kuriuo puodelį galima pritvirtinti prie diržo ar vežimėlio.
340 ml
Sportinis snapelis, 18+ mėn.
Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.
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Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.