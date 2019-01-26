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32
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Minutės
58
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Sekundės
Nutraukta gamyba
Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema
„Philips Avent“ produktų laikymo sistema – tai universali, vietą taupanti laikymo sistema, sukurta taip, kad augtų kartu su jūsų kūdikiu. Tą patį puodelį galite naudoti motinos pienui laikyti ir kūdikių maistui sudėti. Ją galima naudoti su visais „Philips Avent“ pientraukiais ir žindukais.
Motinos pienas
Puodelius lengva pažymėti ir stebėti datas bei juose esantį turinį
Naudodami adapterį tuo pačiu puodeliu galėsite ir nutraukti pieną, ir maitinti
„Philips Avent“ puodelius galima laikyti šaldytuve ar šaldiklyje bei plauti indaplovėje
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Bobómama
26/01/2019
Magyarország
Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség
Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 10 109 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei gaminių naudotojai.