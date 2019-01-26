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Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent VIA„Avent“ maitinimo sistema

SCF610/05

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema

„Philips Avent“ produktų laikymo sistema – tai universali, vietą taupanti laikymo sistema, sukurta taip, kad augtų kartu su jūsų kūdikiu. Tą patį puodelį galite naudoti motinos pienui laikyti ir kūdikių maistui sudėti. Ją galima naudoti su visais „Philips Avent“ pientraukiais ir žindukais.

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Nr. 1 mamų visame pasaulyje rekomenduojamas prekės ženklas1

Puodelis pienui supilti

Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema

  • Motinos pienas

Paprasta tvarkytis

Paprasta tvarkytis

Puodelius lengva pažymėti ir stebėti datas bei juose esantį turinį

Tinka visiems „Philips Avent“ pientraukiams ir žindukams

Naudodami adapterį tuo pačiu puodeliu galėsite ir nutraukti pieną, ir maitinti

Galima naudoti šaldytuve ar šaldiklyje

„Philips Avent“ puodelius galima laikyti šaldytuve ar šaldiklyje bei plauti indaplovėje

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
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1

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség

Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 10 109 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei gaminių naudotojai. 