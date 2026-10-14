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31
d
Dienos
12
h
Valandos
16
m
Minutės
16
s
Sekundės
Nutraukta gamyba
SCF616/05
Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema
„Philips Avent“ produktų laikymo sistema – tai universali, vietą taupanti laikymo sistema, sukurta taip, kad augtų kartu su jūsų kūdikiu. Tą patį puodelį galite naudoti motinos pienui laikyti ir kūdikių maistui sudėti. Ją galima naudoti su visais „Philips Avent“ pientraukiais ir žindukais.
240 ml
Saugu laikyti ir transportuoti
Laikykite vertingą motinos pieną ar kūdikio maistelį „Philips Avent“ motinos pienui skirtuose indeliuose. Galite laikyti maistelį šaldytuve ar šaldiklyje.
Puikus pasirinkimas išvykstant į kelionę. Galite lengvai pasiimti kūdikio maistelį išvykdami iš namų
Atsiliepimai
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 10 109 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei gaminių naudotojai.