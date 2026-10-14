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Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent VIA„Avent“ papildymo puodeliai

SCF616/05

Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema

„Philips Avent“ produktų laikymo sistema – tai universali, vietą taupanti laikymo sistema, sukurta taip, kad augtų kartu su jūsų kūdikiu. Tą patį puodelį galite naudoti motinos pienui laikyti ir kūdikių maistui sudėti. Ją galima naudoti su visais „Philips Avent“ pientraukiais ir žindukais.

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Nr. 1 mamų visame pasaulyje rekomenduojamas prekės ženklas1

Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema

  • 240 ml

Tvirtai užspaudžiama užsukama sistema

Tvirtai užspaudžiama užsukama sistema

Saugu laikyti ir transportuoti

Laikykite kūdikio maistelį

Laikykite vertingą motinos pieną ar kūdikio maistelį „Philips Avent“ motinos pienui skirtuose indeliuose. Galite laikyti maistelį šaldytuve ar šaldiklyje.

Pasiimkite kūdikio maistelį į kelionę

Puikus pasirinkimas išvykstant į kelionę. Galite lengvai pasiimti kūdikio maistelį išvykdami iš namų

Techninės savybės

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 10 109 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei gaminių naudotojai. 